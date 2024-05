Les États-Unis, l'Égypte et Israël se réuniront la semaine prochaine pour discuter de la réouverture du point de passage de Rafah

Les États-Unis devrait organiser une réunion trilatérale avec l'Égypte et Israël la semaine prochaine au Caire, pour discuter de la réouverture du point de passage de Rafah et d'un plan de sécurisation de la frontière entre l'Égypte et Gaza ont indiqué à Axios jeudi trois responsables américains et israéliens. La réouverture du terminal de Rafah, empêcher le Hamas d'introduire clandestinement des armes dans la bande de Gaza depuis l'Égypte et le maintien de la fragile paix entre Jérusalem et Le Caire sont des priorités absolues pour l'administration Biden.

IDF Spokesperson

Washington considère également l'Égypte comme un acteur clé dans tout plan d'après-guerre pour la stabilisation et la reconstruction de Gaza. La tenue de cette réunion se serait décidée lors d’une conversation téléphonique la semaine dernière entre Joe Biden et le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Le président américain aurait alors promis à son homologue égyptien de rouvrir le point de passage de Rafah si l’Égypte reprenait la livraison d’aide humanitaire interrompue en signe de protestation contre la prise de contrôle par Israël du terminal frontalier entre Gaza et l’Égypte.

Evelyn Hockstein/Pool via AP

Israël a présenté à l'Égypte un plan de réouverture du point de passage avec la participation de l’ONU et de représentants palestiniens de Gaza qui ne sont pas liés au Hamas, selon Axios. Dans le cadre de ce plan, les forces israéliennes se redéploieraient à l'extérieur du point de passage d’où elles le sécuriseraient contre les attaques du Hamas.