Les Etats-Unis mettent en garde contre le risque d'une "guerre généralisée" si Israël attaque l'Iran

Des frappes israéliennes significatives contre des sites nucléaires iraniens pourraient augmenter le risque d'une guerre plus large au Moyen-Orient, a rapporté CNN vendredi, selon une mise en garde des services de renseignement américains. Les rapports indiquent que l'attaque envisagée serait plus vaste que les frappes ciblées effectuées l'année dernière en réponse aux tirs de missiles balistiques contre Israël.

Un des rapports de renseignement affirme qu'Israël souhaite provoquer un changement de régime en Iran. La volonté d'Israël d'utiliser la force militaire s'oppose au souhait du président américain Donald Trump, qui a déclaré dans une interview à Fox News qu'il préférerait parvenir à un accord avec Téhéran. "Tout le monde pense qu'Israël, avec notre aide ou notre approbation, va entrer et les bombarder. Je préfère que cela n'arrive pas, je préfère voir un accord avec l'Iran où nous pouvons faire affaire, surveiller, vérifier, et puis soit le 'faire exploser' soit simplement s'assurer qu'il n'y a plus d'installations nucléaires", a-t-il dit.

Iranian Army Office/AFP

Ces derniers jours, il a été rapporté aux États-Unis que les agences de renseignement ont averti les administrations Trump et Biden qu'Israël pourrait tenter d'attaquer les installations nucléaires iraniennes de Fordow et Natanz dans les six prochains mois. Le rapport ajoute que selon des sources de haut niveau aux États-Unis, toute option d'attaque nécessiterait un soutien américain sous forme de ravitaillement en vol, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

David Ignatius, éditorialiste au Washington Post, a quant à lui écrit dans sa chronique de vendredi qu'"Israël veut saisir l'occasion, si l'Iran n'accepte pas un abandon à la libyenne de ses installations nucléaires, Israël est prêt à les bombarder, avec ou sans le soutien américain". Il a ajouté que "l'administration Biden avait envisagé dans ses derniers jours de soutenir cet ultimatum israélien, mais a finalement décidé de ne pas le faire. C'est désormais entre les mains de Trump".

Parallèlement, des sources de renseignement européennes ont rapporté que la production de missiles de l'Iran a repris son activité normale, après les attaques israéliennes sur les installations iraniennes l'année dernière. Un navire de ravitaillement chinois a accosté hier au port iranien de Bandar Abbas, transportant 1 000 tonnes de produits chimiques.

Le navire, "Gulbon", a quitté le port chinois de Taicang il y a trois semaines, chargé d'une cargaison de perchlorate de sodium, le composant principal dans la production du propergol solide qui propulse les missiles iraniens de moyenne portée. C'est le premier de deux navires, et leur cargaison pourrait constituer un élément clé pour le programme de missiles militaires de l'Iran.

Cela pourrait signaler que la production de missiles de l'Iran revient à son activité "normale" après les attaques israéliennes de l'année dernière. Les sources de renseignement estiment que grâce à la cargaison transférée à l'Iran, il sera possible de produire suffisamment de propergol pour environ 260 moteurs pour les missiles "Kheibar Shekan", ou 200 missiles balistiques de type "Haj Qasem".