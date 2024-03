"Nous menons un combat qui concerne le monde entier, et la communauté internationale devrait nous soutenir " (Bennett sur CNN)

Lors d'une interview accordée à CNN, l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a défendu la guerre en cours à Gaza face à une opinion mondiale de plus en plus critique. "Si nous voulons que le Hamas disparaisse, nous devons prendre Rafah. Sachant que le Hamas a déclaré qu'il nous attaquerait encore et encore, nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne les détruisons pas complètement, ils se reconstruiront et se réarmeront, et nous les retrouverons dans deux ans", a-t-il déclaré.

Bennett a proposé une solution pour évacuer la ville de Rafah : "Il y a une zone assez grande au nord de Khan Younès où nous pouvons déplacer les Gazaouis en attendant. Ce n'est pas un hôtel cinq étoiles, ce n'est pas une situation que nous avons souhaitée, mais nous n'avons pas le choix."

L'ancien Premier ministre est également revenu sur les préoccupations concernant la suspension potentielle de l'aide militaire américaine à Israël : "Nous menons une guerre contre l'islam radical. Le Hamas ne cherche pas la paix, il ne défend pas les Palestiniens, il représente l'islam radical. Si on nous empêche de vaincre l'islam radical à Gaza, vous allez le retrouver à nouveau ici à New York, à Londres, vous allez le retrouver dans le monde entier."

"Lorsque le Japon a attaqué l'Amérique et tué 2400 Américains à Pearl Harbor, l'Amérique a mis quatre ans pour obtenir la victoire. Trois millions de Japonais sont morts"

Bennett a comparé la situation actuelle à la Seconde Guerre mondiale : "Lorsque le Japon a attaqué l'Amérique et tué 2400 Américains à Pearl Harbor, l'Amérique a mis quatre ans (pour obtenir la victoire). Trois millions de Japonais sont morts durant cette guerre. Vous avez fait des choses honteuses, comme les camps pour les Japonais. L'Amérique n'était pas parfaite, mais elle était sacrément bonne pour combattre et vaincre le mal total que représentaient le Japon et l'Allemagne nazie à l'époque. Nous combattons le mal total, et nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais nous menons un combat qui concerne le monde entier, et la communauté internationale devrait nous soutenir dans cette lutte."

"Les Juifs ont essayé l'approche consistant à se faire assassiner encore et encore en espérant susciter de la sympathie. Ce n'est pas quelque chose en quoi je crois"

L'ancien Premier ministre a également commenté le récent discours controversé du réalisateur juif britannique Jonathan Glazer lors de la cérémonie des Oscars, où son film a été récompensé : "Il pense qu'il prend ses distances avec Israël, et que d'une manière ou d'une autre, il sera aimé. Les Juifs ont essayé l'approche consistant à se faire assassiner encore et encore en espérant susciter de la sympathie. Ce n'est pas quelque chose en quoi je crois. Je pense que nous devons être forts, nous devons être fiers, nous sommes dans notre droit. Personne en Israël ne voulait cela. Le Hamas a attaqué, assassiné, violé nos femmes, kidnappé nos enfants et brûlé des familles entières. À qui cherche-t-il à plaire ? Pense-t-il qu'il sera plus populaire parce qu'il récolte quelques applaudissements ? Défendez votre nation, défendez ce qui est juste. Il ne s'agit pas seulement des Juifs, il s'agit du bien et du mal. Ils ont tort, nous avons raison. Soutenez-nous."