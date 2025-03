Les Etats-Unis réitèrent leur soutien "indéfectible à Israël et à sa politique"

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est entretenu dimanche par téléphone avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou lors duquel il a réitéré le soutien des États-Unis à Israël. "Le secrétaire d'État a discuté des opérations militaires israéliennes en cours à Gaza et des efforts déployés pour libérer les otages", a déclaré la diplomatie américaine dans un communiqué résumant l'appel. "Le secrétaire d'État a également fait part de la détermination de l'administration (américaine) à rétablir la liberté de navigation en mer Rouge par le biais d'opérations militaires contre les Houthis soutenus par l'Iran", a-t-elle ajouté.

IDF Spokesperson

Benjamin Netanyahou et Marco Rubio "ont discuté des développements régionaux, notamment de la libération des otages et la reprise des combats dans la bande de Gaza", a pour sa part commenté le cabinet du Premier ministre israélien. "Le secrétaire d'État américain Rubio a exprimé le soutien indéfectible des États-Unis à Israël et à sa politique", a ajouté le communiqué du bureau du chef du gouvernement israélien.

Cette entretien téléphonique intervient plusieurs jours après la reprise des combats à Gaza et le lancement de frappes surprises contre des cibles terroristes, après le refus du Hamas de libérer d'autres otages et son rejet de la proposition de l'envoyé américain Steve Witkoff. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, déclarait jeudi aux journalistes que le président Donald Trump "soutenait pleinement" les frappes israéliennes dans la bande de Gaza.

Le conseiller à la sécurité nationale américain, Mike Waltz, a par la suite lui aussi manifesté son soutien à la nouvelle campagne militaire d'Israël contre le Hamas, soulignant sur X que l'organisation terroriste était responsable de la reprise des combats en raison de son refus de libérer d'autres otages. "Israël a tout à fait le droit de défendre son peuple contre les terroristes du Hamas. Le cessez-le-feu aurait été prolongé si le Hamas avait libéré tous les otages restants. Au lieu de cela, il a choisi la guerre", a-t-il écrit.