Les Etats-Unis s'apprêteraient à fournir des armes à Israël pour un montant d'un milliard de dollars

L'exécutif américain a informé le Congrès qu'il allait procéder à une livraison d'armes à Israël d'un montant de plus d'un milliard de dollars, selon le Wall Street Journal. Cette information intervient une semaine après que Joe Biden a menacé de suspendre les livraisons d'armes offensives à l'Etat hébreu en cas d'invasion à grande échelle de la ville de Rafah, au sud de Gaza. Un envoi de bombes et d'obus d'artillerie est toujours en suspens.

Le Congrès doit encore approuver cet envoi d'armes qui inclut 700 millions de dollars de munitions pour tank et 500 millions pour des véhicules militaires tactiques, selon le quotidien américain. Cette aide provient du paquet de 95 milliards de dollars d'aide militaire votée fin avril par le Congrès pour l'Ukraine, Israël et Taiwan, dont 13 milliards destinés uniquement à l'Etat hébreu. La loi, qui a mis des mois à aboutir, a été votée en urgence dans les jours suivant l'attaque iranienne contre Israël, lors de laquelle plus de 300 missiles et drones suicides ont été tirés.