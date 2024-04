Les États-Unis saluent l'augmentation de l'aide à Gaza, mais attendent plus d'efforts de la part d'Israël

L'administration Biden a accueilli favorablement lundi la hausse de l'aide humanitaire entrée à Gaza au cours du week-end, à la suite d'une série de mesures dévoilées par Israël. Cependant, elle a réitéré qu'elle se réservait le droit de juger tant que le montant de l'aide n'aura pas été significativement augmenté et maintenu à un niveau élevé sur une période prolongée.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que la facilitation par Israël de l'entrée de plus de 300 camions d'aide à Gaza dimanche était "un progrès" et "un bon début", avant de préciser que Washington souhaite voir ce nombre dépasser les 350 dans les prochains jours, puis augmenter encore. Selon le Coordinateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires, qui facilite l'acheminement de l'aide à Gaza, 419 autres camions ont été inspectés et transférés à Gaza lundi.

Le nombre de camions entrés à Gaza dimanche (304 selon les États-Unis ; 322 selon Israël) constituait un record quotidien depuis le début de la guerre. Bien qu'Israël affirme n'avoir jamais fixé de limite à la quantité d'aide autorisée à entrer dans Gaza, ce record a été battu quelques jours après un appel tendu entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahou sur cette question.

La Maison Blanche avait lancé cet appel après la frappe de l'armée israélienne sur un convoi de la World Central Kitchen le 1er avril, Biden menaçant de retirer son soutien à Israël si des mesures significatives n'étaient pas prises pour améliorer la situation humanitaire à Gaza.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

"Bien que nous saluions ces premières mesures, il est crucial de reconnaître que beaucoup plus doit être fait", a ajouté Matthew Miller, porte-parole du Département d'État américain, notant que 100 % des Gazaouis souffrent d'insécurité alimentaire. "Nous attendons d'Israël qu'il mette en œuvre rapidement et pleinement ses engagements, et nous suivrons de près cette mise en œuvre." Avant la guerre, plus de 500 camions entraient chaque jour à Gaza et les responsables américains ont exprimé leur souhait de retrouver ces chiffres de manière durable à l'avenir.