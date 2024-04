Libération des otages: Les chefs de la CIA, du Mossad et du Shin Bet attendus au Caire ces prochains jours

Les États-Unis mènent des négociations pour organiser un sommet dans les prochains jours, peut-être samedi soir, avec la participation du chef du Mossad, Dedi Barnea, du chef de la CIA, Bill Burns, du Premier ministre du Qatar, Mohammed al-Thani et du chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel, pour tenter de sortir de l'impasse dans les négociations avec le Hamas. Comme lors des négociations de Doha le mois dernier, c'est le chef de la CIA qui a invité son homologue israélien à se joindre aux négociations. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise par Israël sur la participation de Barnea.

En Israël, on affirme que, contrairement aux messages qu'il a publiés, le Hamas n'a pas envoyé de réponse officielle aux médiateurs. La crainte est que la tenue d'un sommet, avant même que le Hamas ne donne sa réponse, puisse susciter des attentes trop élevées quant au retour des habitants du nord de la bande de Gaza. D’un autre côté, les Américains qui poussent en faveur d’un accord pensent que la dynamique d’un sommet peut conduire à une avancée décisive.

Jeudi soir, le président américain Joe Biden a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à autoriser l’équipe de négociation israélienne à parvenir à un accord sans délai. La conversation entre les deux hommes a été qualifiée de tendue, au cours de laquelle le président américain a également appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza dans le cadre d'un accord avec le Hamas.

IDF spokesperson

Biden a également demandé lors de la conversation, que soient poursuivis en justice les responsables de la mort des sept humanitaires de WCK et affirmé qu'Israël n'en faisait pas assez pour assurer la protection des civils. "Le président a clairement indiqué que le flux d'aide entrant dans la bande de Gaza n'est tout simplement pas suffisant et appelé Netanyahou à prendre des mesures pour protéger les civils et le humanitaires", a indiqué le secrétaire d’État américain Antony Blinken à l’issue de la conversation. "La politique américaine concernant Gaza sera déterminée par une action immédiate avec ces mesures. Un cessez-le-feu immédiat est nécessaire".