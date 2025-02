Les ex-otages Karina Ariev et Doron Steinbrecher : "Ne laissons personne derrière nous à Gaza"

Karina Ariev et Doron Steinbrecher, ex-otages du Hamas, se sont exprimées publiquement pour la première fois depuis leur libération. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Karina Ariev, libérée après un an et cinq mois de captivité, a partagé ses projets d'avenir et sa gratitude. "Aujourd'hui, Dieu merci, je suis à la maison, en Israël, avec ma famille et mon peuple", a-t-elle écrit. "Je tiens à remercier les soldats héroïques qui se sont battus et continuent de se battre jour et nuit sur tous les fronts." Elle a annoncé son intention de se consacrer à la mémoire de ses camarades tombés au combat : "Mon parcours inclura désormais la commémoration de mes amies soldates, mes commandantes et combattants qui sont tombés dans la base de Nahal Oz où je servais. Je me battrai pour la justice et la vérité aux côtés des familles."

De son côté, Doron Steinbrecher, libérée il y a deux semaines après 471 jours de captivité, est apparue dans une vidéo diffusée sur la place des Otages à Tel-Aviv. "Je vais bien, cela prendra du temps, c'est un processus, mais je suis ici grâce à vous", a-t-elle déclaré. "Aux familles dont les proches sont encore en captivité - vous n'êtes pas seules, nous continuons à nous battre pour vous. Je ferai tout jusqu'à ce que tous rentrent à la maison."

Steinbrecher, vétérinaire de 31 ans du kibboutz Kfar Aza, avait été enlevée de son appartement le 7 octobre après avoir tenté de résister aux ravisseurs. Son dernier message, envoyé à 10h31 ce jour-là, était un message audio à ses amies : "Ils m'ont attrapée, ils m'ont attrapée", avec en arrière-plan les cris des assaillants en arabe.

Les deux femmes ont insisté sur l'importance de poursuivre la mobilisation pour les otages encore détenus à Gaza. "N'arrêtez pas les actions, les prières et les actes jusqu'au retour de tous les otages", a supplié Ariev. "J'y étais, on ne doit laisser personne derrière."