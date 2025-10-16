Les familles d’otages assassinés à Gaza entament un nouveau deuil après l’identification des corps

Pour plusieurs familles, l’attente a pris fin cette semaine, mais c’est une douleur nouvelle qui commence. Après plus de deux ans d’incertitude, les corps de plusieurs otages enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 ont été identifiés à l’Institut médico-légal d’Abou Kabir. Parmi eux, ceux d’Eitan Levy et du travailleur népalais, Bipin Joshi.

Eitan Levy, 53 ans, originaire de Bat Yam, avait été enlevé au carrefour de Mefalsim lors de l’attaque du Hamas. Sa famille espérait encore un miracle. "Nous avons toujours voulu croire qu’il était vivant, même si ce n’était pas rationnel", confie sa belle-fille Shir. "Au lieu de préparer un sac pour l’hôpital, nous avons préparé un sac pour la shiva."

Son fils unique, Shahar, décrit l’annonce de l’armée comme un moment à la fois de soulagement et de dévastation. "Une pierre s’est soulevée de mon cœur, mais il s’est brisé en mille morceaux", dit-il. "Peut-être que lors de ses funérailles, je ressentirai le début d’une guérison."

Eitan Levy avait été assassiné le 7 octobre, son corps emporté à Gaza par les terroristes. Sa sœur, Sigalit, se souvient de leur dernier échange téléphonique, au cours duquel elle l’a entendu crier "Oh mon Dieu", puis "Allahu Akbar", avant que la ligne ne soit coupée.

La famille de Bipin Joshi, un ressortissant népalais enlevé au kibboutz Alumim, a également reçu cette semaine la dépouille de leur fils. Selon Tsahal, Bipin avait héroïquement attrapé une grenade lancée par des terroristes avant de la renvoyer, sauvant ainsi plusieurs de ses camarades. Il avait ensuite été kidnappé et exécuté à Gaza.

"Nous venions à peine de recevoir une preuve qu’il était encore vivant", ont écrit ses proches dans un communiqué publié en hébreu et en népalais. "Et maintenant, nous recevons la pire nouvelle possible. Le sol s’est effondré sous nos pieds."

La famille de Joshi a remercié le président américain Donald Trump, ainsi que les gouvernements israélien et népalais, pour leurs efforts afin de rapatrier sa dépouille. "Bipin, tu es un héros", ont-ils écrit. "Chaque fleur, chaque champ de notre pays se souviendra de toi. Tu fais désormais partie du paysage du Népal et d’Israël aussi."

Alors que les préparatifs d’inhumation se poursuivent, les familles insistent sur une même vérité : le deuil ne sera pas complet tant que tous les otages, vivants ou morts, ne seront pas revenus. "Ce jour-là, nos âmes ont été kidnappées avec eux", résume Shir Levy. "Et tant qu’ils ne seront pas tous rentrés, cette plaie ne se refermera pas."