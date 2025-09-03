Les familles d'otages divisées : le Forum Tikva réclame l'arrêt des manifestations

Articles recommandés -

Le Forum Tikva, qui représente certaines familles d'otages israéliens, a adressé mercredi une lettre au chef de la police Danny Levi, réclamant une application stricte de la loi face aux manifestations qui paralysent le pays depuis des semaines. Cette démarche illustre la fracture croissante au sein des familles d'otages sur la stratégie à adopter pour obtenir la libération de leurs proches.

Des accusations d'instrumentalisation politique

Le Forum Tikva, créé par des proches d'Israéliens kidnappés le 7 octobre, prône la libération des otages par des moyens qui renforcent l'État d'Israël. Dans leur lettre, les membres accusent des "éléments anarchistes" d'exploiter la douleur des familles pour promouvoir un agenda politique visant à "renverser le gouvernement" plutôt qu'à ramener les otages.

"Ces actions renforcent le Hamas, qui se nourrit du chaos en Israël et reçoit des encouragements pour continuer à retenir nos proches en captivité", affirment les signataires. Le Forum Tikva s'oppose systématiquement aux manifestations qui exercent une pression sur le gouvernement pour des concessions au Hamas, considérant que toute attaque contre le cabinet de guerre "non seulement n'aide pas, mais nuit" aux efforts de libération.

Une vision opposée aux manifestations massives

Cette position contraste avec les manifestations nationales organisées par le Forum des familles des otages, qui mobilisent des milliers de personnes et bloquent régulièrement les autoroutes pour réclamer un accord de cessez-le-feu. Le Forum Tikva dénonce ces blocages routiers comme des perturbations de l'ordre public qui "paralysent les institutions de l'État".

La lettre met en garde contre les risques d'affrontements entre automobilistes bloqués et manifestants, réclamant du chef de la police "une dispersion immédiate des blocages routiers" et des poursuites contre ceux qui perturbent la vie du pays.

Un appel à la stabilité gouvernementale

"Nos otages ont besoin d'un gouvernement stable et d'un État fonctionnel, pas d'anarchie", soulignent les membres du Forum Tikva. Ils prônent le retour de tous les captifs "en une seule fois, depuis une position de force", rejetant les négociations par étapes qui impliqueraient la libération de détenus palestiniens.