Les familles des otages appellent à une mobilisation nationale : "Seul le peuple peut les ramener"

Articles recommandés -

À l’occasion de la journée de mobilisation nationale intitulée "Israël se mobilise", les familles des otages ont tenu ce mardi une conférence de presse sur la Place des Otages à Tel Aviv, appelant les citoyens à descendre massivement dans les rues pour exiger un accord global qui permette la libération des 50 otages encore détenus dans la bande de Gaza.

"Nous avons un peuple formidable mais pas de gouvernement", ont déclaré les représentants des familles, accusant l’exécutif de Benjamin Netanyahou de manquer de stratégie et de faire obstruction à un accord déjà sur la table.

Einav Zangauker, mère de Matan, retenu en captivité depuis 690 jours, a dénoncé une gestion chaotique : "Le gouvernement mène une guerre sans objectif clair : comment les otages vivants et les corps des victimes vont-ils revenir ? Qui dirigera Gaza après ? Comment reconstruira-t-on notre pays ? Aujourd’hui, il est évident que Netanyahou ne craint qu’une seule chose : la pression de la rue."

Hagit Hen, mère d’Itaï, a rappelé qu’une proposition d’accord existe déjà et exhorté les dirigeants à agir : "Nous exigeons qu’ils s’assoient à la table des négociations et n’en sortent pas avant d’avoir conclu un accord. La lutte pour le retour des otages n’est pas seulement celle des familles, c’est celle de toute la société israélienne."

Itzik Horn, père d’Eitan, a lui aussi pointé la responsabilité du gouvernement : "Nous assistons à un nouveau sabotage délibéré d’un accord. Pendant que l’armée prépare une opération terrestre à Gaza, un accord prêt à être signé reste ignoré. C’est une trahison morale."

Pour Yehuda Cohen, père de Nimrod, l’opinion publique soutient largement les familles : "Plus de 80 % des Israéliens veulent un accord et la fin de la guerre. Tout Israël veut que ce cauchemar cesse."

Les familles appellent la population à se rassembler ce soir à 20h sur la Place des Otages pour une manifestation de masse. Leur message est clair : "Le gouvernement nous a abandonnés, mais le peuple ramènera les otages."