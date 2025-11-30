Les familles des otages exigent le respect intégral de l’accord avant toute avancée

Le Forum des familles des otages détenus à Gaza a réagi fermement aux déclarations du porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, selon lesquelles Israël ne devrait pas bloquer la mise en œuvre de la prochaine phase de l’accord en raison des deux corps encore retenus par le Hamas. Pour les familles, cette position occulte l’essence même du compromis : le retour de tous les otages.

Dans leur communiqué, elles rappellent que l’accord signé il y a deux mois prévoyait la libération de 48 personnes : 20 survivants dès le premier jour et 28 dépouilles dans les 72 heures suivantes. Or, soulignent-elles, deux otages, Ran Gvili et le travailleur thaïlandais Sudthisak Rinthalak, n’ont toujours pas été restitués.

Les familles dénoncent le fait que certains médiateurs, et particulièrement le Qatar, cherchent à faire pression sur Israël pour qu’il ne conditionne pas la suite du processus à cette restitution. Selon elles, ce sont les médiateurs qui doivent intensifier leurs efforts auprès du Hamas, accusé de ne pas respecter ses engagements. "Le Hamas a prouvé qu’il sait localiser chaque otage et mène les équipes sur place lorsqu’il le souhaite", affirment-elles.

Elles préviennent qu’aucune transition vers la deuxième phase de l’accord, qui doit notamment ouvrir la voie à de nouvelles mesures politiques et sécuritaires à Gaza, ne sera possible tant que les derniers otages ne seront pas ramenés à leur foyer. "Si le Qatar souhaite réellement progresser, il doit utiliser son influence pour obtenir la restitution des derniers otages", conclut le communiqué.

Cette mise en garde intervient alors que les discussions autour de la suite du plan soutenu par Washington suscitent des tensions croissantes entre les médiateurs et Jérusalem, déterminée à conditionner tout progrès à la résolution complète du dossier des otages.