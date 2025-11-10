Les familles des quatre derniers otages restants à Gaza craignent d'être oubliées

Alors que le corps du lieutenant Hadar Goldin a été restitué dimanche, les familles des quatre otages assassinés encore retenus à Gaza, Ran Gvili, Dror Or, Meni Godard et Sudthisak Rintalak, redoutent désormais d’être oubliées. Depuis la libération de vingt otages vivants à la mi-octobre, Israël vit au rythme d’émotions contradictoires : la joie des retrouvailles, la douleur des funérailles et, pour certains, la peur d’être "les derniers".

"Ce n’est pas fini tant qu’ils ne sont pas tous revenus", martèle Elad Or, frère de Dror, qui confie vivre des montagnes russes émotionnelles. "On partage la joie des familles réunies, mais à chaque retour, on ressent aussi l’angoisse de rester seuls." Elad dit avoir conscience que la récupération des corps restants nécessitera "une opération complexe" déjà en préparation par l’armée israélienne.

Bar Godard, fille de Meni, décrit une "tempête émotionnelle" depuis la restitution du corps de Goldin. "Chaque otage qui revient, vivant ou mort, c’est une part de notre cœur qui revient aussi. Mais à chaque fois, la peur resurgit : peur d’être oubliés, peur de ne jamais revoir mon père." Bar raconte la solidarité qui s’est tissée entre les familles : "Nous formons une seule communauté de douleur et d’espoir. Les Or, les Gvili, les Godard… nous sommes liés à jamais."

Pour Shira Gvili, sœur de Ran, le sentiment d’abandon est permanent : "Je savais que nous serions parmi les derniers, mais pas à quel point. C’est une peur qui ne nous quitte jamais." Malgré l’épuisement, elle dit trouver du réconfort auprès des familles dont les proches ont déjà été rendus : "Elles continuent à se battre avec nous. Cela nous réchauffe le cœur."

À des milliers de kilomètres, la famille de Sudthisak Rintalak, travailleur thaïlandais de 43 ans tué puis enlevé près du kibboutz Be’eri, partage la même douleur. "Il était le pilier de notre famille", confie son père depuis la province de Nong Khai, en Thaïlande. "Nous espérons encore pouvoir récupérer son corps pour lui offrir une sépulture digne."