"Les Gardiens de la révolution d'Iran doivent être déclarés organisation terroriste", déclare Gideon Sa'ar à Kaja Kallas

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a reçu lundi à Jérusalem la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas. Au cours de la matinée, Mme Kallas a rencontré des familles d'otages avant de tenir avec son homologue israélien une réunion privée et une réunion élargie avec leurs équipes, à l'issue desquelles ils ont participé à une conférence de presse conjointe.

Lors de la réunion, Gideon Sa'ar a déclaré à Kaja Kallas : "il faut accroître la pression sur l’Iran et déclarer les Gardiens de la révolution d'Iran organisation terroriste".Il a ensuite évoqué l’Autorité palestinienne signalant qu'"Abou Mazen (Mahmoud Abbas) dit une chose en anglais et une autre en arabe". "Il ment sur les réformes de l’Autorité palestinienne et continue de payer des salaires aux terroristes et à leurs familles. Les Palestiniens ont eu l’occasion, tout au long du chemin, de changer leurs habitudes et de parvenir à la paix. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à une situation où ils mettent en danger la sécurité d’Israël". "Menahem Begin a compris que nous ne devons pas permettre la présence d’une force militaire étrangère à l’ouest du Jourdain. Le 7 octobre, tout le monde a compris le danger de cette situation. Nous continuerons à agir contre le terrorisme partout dans le monde", a-t-il assuré.

Elad Zagman / GPO

"La sécurité d'Israël est importante pour l'Union européenne", a quant à elle déclaré Kaja Kallas en conférence de presse, ajoutant qu'"Israël a le droit à la légitime défense". Elle a également affirmé que l'Iran ne devait pas posséder d'armes nucléaires.

Après la conférence de presse, les deux diplomates ont effectué une visite au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, où Kaja Kallas a déposé une couronne dans la tente commémorative.