Le groupe terroriste Hezbollah a lancé environ 600 roquettes, drones et obus de mortier en l’espace de 24 heures en direction d’Israël et des forces de Tsahal déployées dans le sud du Liban, selon des informations publiées jeudi. Plus de la moitié de ces tirs visaient directement les troupes engagées dans les opérations terrestres, illustrant une intensification des affrontements sur le front libanais.

Cette pression accrue se reflète à la fois dans les impacts signalés à l’arrière et dans le nombre de blessés parmi les soldats. L’armée israélienne a ainsi fait état de plusieurs incidents récents : un militaire grièvement blessé par un tir de mortier, un officier atteint modérément par des éclats à la suite de tirs amis, ainsi que quinze soldats hospitalisés pour hypothermie.

Sur le territoire israélien, plusieurs salves ont également visé le nord du pays dans la matinée. Des éclats sont tombés dans des zones résidentielles à Haïfa ainsi que dans l'enceinte du Technion et dans le centre commercial Big de Kiryat Ata, sans faire de blessés, bien que plusieurs personnes aient été légèrement contusionnées en rejoignant des abris.

Dans ce contexte de combats intensifiés, l’armée israélienne a également annoncé la mort du sergent-chef Ori Greenberg, 21 ans, membre de l’unité d’élite de la brigade Golani, tombé au combat dans le sud du Liban lors d’un affrontement avec des terroristes.