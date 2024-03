Guerre Israël-Hamas : des avions de Tsahal bombardent des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban | LIVE

Tsahal : Des dizaines de terroristes éliminés dans le sud et le centre de la bande de Gaza

Un porte-parole de Tsahal a annoncé qu'un avion de chasse a attaqué et détruit un dépôt d'armes du Hamas à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. De plus, des combattants de l'unité de combat de la brigade Givati ont repéré deux terroristes entrant et sortant d'une infrastructure terroriste, et un avion les a attaqués et éliminés avec précision. Il a également été rapporté que la brigade d'artillerie 215 a éliminé environ 15 terroristes au cours de la dernière journée. Tsahal a également indiqué que l'unité de combat de la brigade Nahal continue d'opérer dans le centre de la bande et a éliminé environ 10 terroristes au cours de la dernière journée.