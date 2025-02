Les huit otages présumés morts dont les corps seront restitués dans les prochains jours

Après l'annonce des noms des six derniers otages en vie qui seront libérés samedi, l'identité des huit personnes enlevées morts libérables lors de la première phase en cours a été implicitement confirmée. Il s'agit de Shiri, Ariel et Kfir Bibas, Itzik Elgert, Shlomo Mansour, Ohad Yahalomi, Oded Lifshitz et Tzachi Idan.

L'annonce par le Hamas de la restitution présumée des dépouilles des membres de la famille Bibas jeudi a suscité une très vive émotion en Israël et ailleurs, alors que leur enlèvement était perçu comme le symbole de la tragédie du 7 octobre. Le Hamas avait annoncé leur mort en décembre 2023 dans un bombardement israléien, sans que l'information ait jamais été confirmée par Tsahal. L'armée a toutefois affirmé à deux reprises au cours des 15 derniers mois être "très inquiète" quant au sort de la famille.

Ariel n'avait que neuf mois lors de sa capture, tandis que son frère Ariel en avait quatre. Shiri, leur mère, était âgée de 33 ans. Tous trois ont été enlevés au kibboutz Nir Oz. Le Hamas avait annoncé leur mort en décembre 2023, sans que l'information ait jamais été confirmée par Tsahal qui s'est toutefois dit à plusieurs reprises "très inquiète du sort de la famille. avait été annonYarden, le père de famille, a été libéré le 1er février.

Article 27A of the Israeli copyright law

Ohad Yahalomi, 48 ans au moment de son enlèvement à Nir Oz, était le dernier otage franco-israélien encore aux mains du Hamas après la libération d'Ofer Calderon ces derniers jours. Il avait été annoncé mort en janvier 2024 dans une vidéo diffusée par le Hamas, sans que l'information ne soit confirmée par l'armée israélienne. Son fils Eitan, 14 ans aujourd'hui, avait lui aussi été enlevé, puis libéré lors de la première trêve en novembre 2023.

Itzik Elgert, 68 ans au moment de la tragédie du 7 octobre, a lui aussi été enlevé à Nir Oz. Blessé à la main, il aurait été soigné dans un hôpital à Khan Younès, au sud de Gaza, selon les témoignages d'otages libérés. Le Hamas avait annoncé sa mort dans un bombardement israélien en mars 2024, une information qui n'a jamais été confirmée par Tsahal.

Courtesy of the families

Shlomo Mansour, 86 ans, était le plus âgé des otages retenus à Gaza. Si Israël était convaincu, jusque récemment, qu'il avait été capturé vivant dans son kibboutz de Kissoufim, les autorités ont finalement annoncé qu'il avait été tué le 7 octobre et que son corps avait été emmené par les terroristes à Gaza.

Avshalom Sassoni / Flash90

Oded Lifschitz, 83 ans, était le deuxième otage le plus âgé. Ce fondateur du kibboutz Nir Oz avait été enlevé avec sa famme Yoheved. Celle ci avait été libérée par le Hamas le 23 octobre 2023, et n'a depuis cessé de militer pour la libération de son mari et des autres otages.

Tsahi Idan, 49 ans, avait été capturé au kibboutz Nahal Oz. Sa fille de 18 ans, Maayan, a été tuée le 7 octobre par le Hamas, alors qu'elle était réfugiée avec ses parents et ses frères et soeurs dans l'abri antimissiles de leur maison. L'attaque contre la famille, qui avait duré plusieurs heures, avait été retransmise en direct sur Facebook par les terroristes.