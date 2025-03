Les Israéliens mobilisés pour soutenir Yarden Bibas : 4 millions de shekels récoltés en deux jours

En l'espace de deux jours seulement, une initiative de financement participatif en faveur de Yarden Bibas a atteint des sommets inattendus avec près de 4 millions de shekels récoltés. L'Israélien, libéré après 16 mois aux mains du Hamas, a enterré quelques jours après sa femme Shiri et ses enfants Ariel et Kfir, tous trois assassinés en captivité. Yarden Bibas est devenu le symbole d'une tragédie qui a touché le coeur de tous les Israéliens et bouleversé de nombreuses personnes dans le monde entier.

La campagne a été lancée par son père, Eli. "Pendant sa captivité, Yarden rêvait du moment où il pourrait enfin reprendre le cours de sa vie et enlacer ses êtres chers," explique ce dernier dans son appel aux dons. "Il s'est malheureusement retrouvé face au pire des cauchemars imaginables."

Cette collecte exceptionnelle a deux objectifs. D'une part, soutenir le processus de guérison physique et psychologique de Yarden, décrit comme un "chemin ardu et complexe". D'autre part, permettre la réalisation d'un projet qui lui est particulièrement cher : ériger un mémorial en hommage à sa famille disparue.

"Yarden doit reconstruire son existence dans tous ses aspects – physique, mental et matériel," souligne la campagne. Le défi est immense pour cet homme qui a "tout perdu" selon les mots de son père.

La générosité des donateurs, qui se comptent par milliers, témoigne d'une immense compassion collective. Le compteur continue de grimper, attestant d'une solidarité qui transcende les clivages habituels.

Dans ses remerciements, le père de Yarden a souligné combien cette vague de soutien représente bien plus qu'une aide financière : "Cette chaleur humaine et cet amour renforcent mon fils et lui insufflent le courage d'affronter son deuil impossible."