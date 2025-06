Les liens étroits entre le Qatar et le Hamas révélés dans des documents saisis à Gaza

Des documents saisis par Tsahal dans la bande de Gaza dévoilent l'ampleur de la coopération entre le Qatar et le Hamas, selon un rapport diffusé dimanche soir par la chaîne N12. Ces papiers révèlent notamment des tentatives conjointes de faire échouer les efforts de paix régionaux américains, de marginaliser l'influence égyptienne sur Gaza et de renforcer les rôles de la Turquie et de l'Iran. Les documents montrent qu'en décembre 2019, Ismaïl Haniyeh, alors chef du bureau politique du Hamas, avait déclaré au ministre qatari des Affaires étrangères que l'argent de Doha constituait "l'artère principale du Hamas". Ces transferts financiers, effectués avec l'aval israélien, s'élevaient à plusieurs millions de dollars mensuels.

En mai 2021, après onze jours de conflit avec Israël, Haniyeh avait informé Yahya Sinwar que l'émir qatari avait accepté "un soutien financier discret" pour les efforts de "résistance" du mouvement. "Il a accepté en principe de soutenir discrètement la résistance, mais ne veut pas que quiconque dans le monde le sache. Jusqu'à présent, 11 millions de dollars ont été levés par l'émir pour la direction du mouvement", écrivait Haniyeh. Les documents révèlent également des rencontres entre responsables du renseignement qatari et représentants du Hamas pour discuter de formations militaires spécialisées sur des bases au Qatar et en Turquie.

Concernant le "Deal du siècle" de Donald Trump en 2020, les papiers montrent une coordination entre le Qatar et le Hamas pour contrer les efforts de paix américains. Khaled Mashaal avait déclaré à l'émir : "Nous devons travailler ensemble pour nous opposer au Deal du siècle et l'éliminer." Sinwar avait également préconisé de renforcer le rôle médiateur du Qatar au détriment de l'Égypte, décrivant Doha comme plus loyal au groupe que Le Caire. "Nous pouvons aider et leur ouvrir de grandes portes", écrivait-il, faisant référence à la crise des ballons incendiaires d'août 2020.