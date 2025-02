"Les manifestations nous ont gardés en vie" : le témoignage d'Ohad Ben Ami, ex-otage à Gaza

Dans une vidéo diffusée samedi soir lors d'un rassemblement des familles d'otages à Tel-Aviv, Ohad Ben Ami, récemment libéré de l'hôpital, a livré son premier témoignage public sur sa captivité à Gaza.

"Nous voyons des centaines de milliers de personnes, plus d'un million - wow. Ce ne sont pas seulement nos familles, il y a des gens dans notre peuple qui se soucient de nous, qui veulent notre retour, qui comprennent que cela aurait pu leur arriver. C'est ce qui nous a maintenus en vie, ce qui nous a soutenus", a-t-il déclaré.

S'adressant à ses compagnons toujours captifs, Ben Ami a ajouté : "Mes amis, vous savez que je vous aime, vous savez aussi qu'il m'a été difficile de sortir en vous laissant là-bas. Soyez forts, le peuple veut votre retour. Avec l'aide de Dieu, vous rentrerez chez vous dans les jours qui viennent, quelques semaines au maximum."

Lors du rassemblement, qui appelait à la libération des 73 otages restants, Einav Tzangauker, mère de l'otage Matan, a dénoncé l'inaction du gouvernement : "Ces dernières semaines, nous avons reçu des témoignages d'otages libérés. Le message est le même : les otages vivent une Shoah. Ils ne tiendront plus très longtemps. Comment est-il possible que les négociations sur la phase B, qui devaient commencer il y a presque deux semaines, n'aient pas encore débuté ?"

Danny Elgart, dont le frère Itzik figure sur la liste de la première phase mais dont les chances de survie s'amenuisent, a lancé un appel au président Trump : "Monsieur le Président, c'est grâce à vous que des otages rentrent chez eux. Grâce à vous, des familles se réunissent. Les otages n'ont pas le temps pour de grands projets politiques."

Yifat Calderon, cousine de l'ex-otage Ofer Calderon, a souligné l'importance du soutien populaire : "Les survivants racontent que nous voir nous battre pour eux leur donnait espoir et oxygène en captivité. Nous sommes parvenus à un accord grâce à la lutte publique, grâce à vous tous qui êtes descendus dans la rue encore et encore." Co