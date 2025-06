Les milices irakiennes menacent les Etats-Unis si Khamenei est tué

Articles recommandés -

Les milices pro-iraniennes du Moyen-Orient ont intensifié leurs menaces jeudi, particulièrement concernant les déclarations israéliennes et américaines sur une possible élimination du Guide suprême iranien Ali Khamenei. Contrairement au Hezbollah qui s'est contenté d'une condamnation sans menace concrète, reflétant sa position affaiblie au Liban, les milices irakiennes ont adopté un ton beaucoup plus agressif. Akram Kaabi, l'un des dirigeants de ces groupes armés, a déclaré que si "un cheveu tombait de la tête de Khamenei, les États-Unis et leurs alliés entreraient dans le cercle de feu". Cette escalade verbale intervient alors que les milices irakiennes ont été moins touchées que le Hezbollah depuis le 7 octobre.

Face à ces menaces en provenance d'Irak, Washington pourrait envisager, éventuellement en coordination avec Israël, de frapper préventivement ces groupes armés pour les empêcher d'agir si les Américains rejoignent effectivement le conflit. Les Houthis yéménites ont également fait entendre leur voix. Leur leader Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi a laissé entendre que si les États-Unis s'engageaient militairement, son mouvement interviendrait également, ne se limitant plus aux seuls tirs de missiles vers Israël.