"Le Hamas, ces nazis modernes, ne resteront pas à Gaza", assure le ministre Yoav Kisch

Le ministre israélien de l’Éducation, Yoav Kisch, a affirmé mercredi lors d’un entretien avec la chaîne israélienne Arutz Sheva, que le Hamas, qu’il a qualifié de "nazis modernes", devait être éradiqué de Gaza, à l’image de l’Allemagne débarrassée des nazis après 1945.

"Il ne peut pas y avoir de changement réel tant que le Hamas contrôle Gaza", a déclaré Kisch depuis la conférence Keren Kehilot. "Tout comme aucun nazi n’est resté en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il n’y aura plus de Hamas à Gaza."

Le ministre a souligné la différence entre la situation au nord, où le Liban constitue un État structuré, et Gaza, dominée par une organisation terroriste selon lui. Il a insisté sur la nécessité d’un effort de reconstruction dans le nord d’Israël après plus d’un an d’instabilité et d’évacuations.

Dans ce cadre, Kisch promeut la création d’une université à Kiryat Shmona, considérée comme une étape clé pour revitaliser la région. Il a également appelé les jeunes Israéliens engagés à venir renforcer les communautés locales.

Sur le plan éducatif, Kisch a présenté une nouvelle initiative du ministère baptisée "Racines", visant à renforcer l'identité juive autour des fêtes religieuses. À l’approche de Tisha Beav, une table ronde sera diffusée depuis le Mur occidental, avec la participation de familles endeuillées, de parents d’otages et de soldats. L’objectif : réfléchir collectivement aux thèmes de la haine gratuite, de la destruction et de l’espoir de renouveau.

Le ministre a conclu sur un appel à l’unité : "Des extrémistes existeront toujours des deux côtés. Mais nous devons choisir le rassemblement. Unis, rien ne peut nous arrêter."