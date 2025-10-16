Les négociations sur la deuxième phase "n’ont pas encore commencé", affirme un responsable égyptien

Un responsable égyptien a déclaré jeudi matin au quotidien saoudien Asharq Al-Awsat que les négociations sur la deuxième phase de l’accord à Gaza "n’ont pas encore commencé" et n’existent "que de manière théorique". Selon cette source, des difficultés sur le terrain empêchent toute avancée concrète, et Israël "profite des zones d’ombre", notamment dans la crise liée à la restitution des corps des otages.

Le responsable a souligné la nécessité d’un déploiement de forces internationales "pour prévenir de futurs obstacles", précisant que l’Égypte "travaille actuellement sur cette question".

"La situation sur le terrain est très dangereuse en raison de divergences susceptibles de s’aggraver", a-t-il averti. "Théoriquement, nous sommes dans la deuxième phase, comme l’a dit le président américain Donald Trump, mais en réalité, elle n’a pas encore débuté. Cette étape est difficile, et le chemin pour y parvenir l’est encore plus. Les conditions ne permettent pas d’affirmer que nous sommes véritablement entrés dans cette phase."

Concernant le déploiement de forces internationales avec l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU, la source égyptienne a confirmé : "Nous en avons besoin et travaillons sur ce dossier avec nos partenaires et les acteurs concernés. Mais il est difficile de fixer une date, notamment parce que le Hamas cherche à maintenir une présence militaire pendant la période de transition, afin d’assurer la sécurité, une position qui contredit fondamentalement l’appel de Donald Trump à un désarmement rapide."

Le responsable égyptien a ajouté que les défis ne se limitent pas à la question du désarmement. "Israël a évoqué la destruction des tunnels. Ce sont des sujets complexes et difficiles à résoudre à ce stade. Nous faisons face à une situation floue, et nul ne peut dire ce qui se passera demain à Gaza."