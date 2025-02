Les négociations sur la seconde phase de l'accord ont bien débuté, selon l'émissaire américain pour le Moyen- Orient

Alors que le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a démenti la semaine dernière l'existence de négociations sur la seconde phase de l'accord avec le Hamas censée aboutir à la fin de la guerre, l'émissaire de Trump pour le Moyen Orient a affirmé le contraire ce dimanche. Interrogé sur Fox News, Steve Witkoff a indiqué que les pourparlers "continueraient" cette semaine sur cette question afin que la seconde phase "soit conclue avec succès".

L'envoyé, qui revient d'un déplacement en Arabie saoudite, a indiqué avoir eu des échanges très productifs" ce dimanche avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre qatari Mohammed al-Thani et le chef des services de renseignement égyptiens. Les discussions mentionnées portent sur la fin des hostilités à Gaza et le retrait des forces israéliennes, en échange de la libération des otages restants.

Ces déclarations de Steve Witkoff coincident avec la visite en Israël du secrétaire d'Etat américain, qui a réaffirmé la volonté des Etats-Unis de ramener tous les otages.

Les contradictions entre les déclarations de Netanyahou et Witkoff soulignent les difficultés auxquelles est confronté le Premier ministre, pris entre la nécessité de ne pas froisser l'aile la plus à droite de son gouvernement qui réclame l'élimination du Hamas, et Washington, dont les intérêts convergent vers la fin de la guerre.

Réagissant aux propos de l'envoyé américain, le bureau de Netanyahou a fait dsavoir qu'une réunion du cabinet sécuritaire se tiendrait lundi pour discuter de la phase II de l'accord.