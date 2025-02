Les otages libérés samedi racontent l'horreur des tunnels du Hamas

Les quatre otages libérés samedi par le Hamas ont livré des témoignages glaçants sur leurs conditions de détention dans les tunnels de Gaza. Tal Shoham, Omar Wenkert, Omar Shem-Tov et Elia Cohen ont passé la majeure partie de leur captivité de 505 jours dans des souterrains, dans des conditions extrêmement difficiles.

Elia Cohen, qui a été détenu avec Or Levy, Eli Sharabi et Alon Ohel, est resté enchaîné par des menottes aux poignets et aux chevilles pendant une grande partie de sa détention. Blessé par balle à la jambe, il n'a pas reçu de soins appropriés et les menottes lui ont causé de graves coupures. "Pendant de longs mois, les trois otages ne pouvaient pas se tenir debout", rapportent les témoignages. Ils étaient maintenus dans l'obscurité totale, les ravisseurs ne descendant une lampe que quelques heures par jour.

Omar Shem-Tov, qui a perdu 17 kilos durant sa captivité, a été isolé après le cinquantième jour. "J'étais seul depuis qu'Itai (Regev) a été libéré en novembre 2023. J'étais constamment dans les tunnels", a-t-il relaté. Pour accéder aux tunnels souterrains, il était attaché et descendu dans le vide au moyen d'un petit seau faisant office de nacelle. Il subissait régulièrement insultes et crachats.

Tal Shoham et Omar Wenkert ont été détenus ensemble pendant huit mois. "L'humidité était terrible dans les tunnels, toutes les saisons se ressemblaient", ont-ils témoigné. Les deux hommes ont dramatiquement perdu du poids, mais ont été "gavés" de nourriture avant leur libération. "Un lien fraternel" s'est créé entre eux durant leur captivité.

Les otages ont subi une privation de nourriture délibérée, les ravisseurs mangeant ostensiblement devant eux. La plupart n'avaient aucun accès aux informations extérieures. Omar Wenkert, qui est resté majoritairement isolé, a immédiatement demandé à son retour "de faire partie de la lutte" pour ceux qu'il a laissés derrière lui.