"Les otages ne les intéressent pas", déclare la grand-mère de Matan Angrest après la décision du cabinet

La décision du cabinet de sécurité israélien d'occuper la ville de Gaza dans les deux mois à venir suscite une vive inquiétude parmi les familles d'otages, qui craignent pour la vie de leurs proches détenus dans la bande de Gaza.

"Notre cœur se brise"

Rina Angrest, grand-mère de Matan, otage retenu à Gaza, a exprimé vendredi matin à l'antenne d'i24NEWS en hébreu, sa détresse face à cette décision. "La situation est terrible, j'essaie de comprendre la logique du Premier ministre et des autres décideurs - mais les otages ne les intéressent tout simplement pas. Notre cœur se brise", a-t-elle déclaré.

Rina Angrest dénonce un "chaos" qui mène "vers une direction terrible et effrayante avec une connaissance absolue de la fin". Elle fait référence au précédent tragique de six otages tués dans un tunnel lorsque les forces de Tsahal s'étaient approchées de la zone.

La crainte du temps qui passe

"Je ne sais pas s'ils survivront jusqu'en octobre, et les familles ne peuvent tout simplement pas vivre comme ça. Nous respirons seulement parce qu'il le faut, mais ce n'est pas une vie", confie-t-elle, exprimant l'angoisse quotidienne des familles d'otages.

Interrogée sur l'opportunité d'une démission du chef d'état-major Eyal Zamir, elle s'y oppose fermement : "Non, qu'il reste et qu'il tienne bon, qu'il y ait au moins une personne qui vienne dire des choses différentes. Ils veulent le limoger parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ses propos. Je sais qu'il s'oppose à une entrée dans la zone où se trouvent les otages."

L'impact des vidéos récentes

Rina Angrest évoque également les vidéos difficiles diffusées la semaine dernière, montrant les otages Evyatar David et Rom Braslavsky. "J'estime que l'état de tous les otages ressemble à celui de ces deux-là", ajoute-t-elle avec amertume.

"Je n'ai pas vu mon petit-fils depuis quatre mois et demi et je ne veux pas y penser. Cela nous brise le cœur", conclut-elle, incarnant la douleur de centaines de familles israéliennes qui attendent désespérément le retour de leurs proches.