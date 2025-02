Les otages récemment libérés confirment qu'Alon Ohel est en vie et en ont informé sa famille

La famille d'Alon Ohel a reçu aujourd'hui les premières nouvelles confirmant que leur fils est en vie, mais dans un état préoccupant. Le jeune homme, qui s'apprête à avoir 24 ans, est détenu dans les tunnels du Hamas depuis son enlèvement le 7 octobre 2023. Il ne fait pas partie des captifs libérables lors de la première phase en cours de l'accord.

"Notre Alon est vivant, mais son état physique et mental est alarmant", a déclaré sa famille, qui a appris ces informations par le témoignage d'otages récemment libérés. Selon ces sources, le jeune homme souffre d'une blessure à l'œil non soignée et est maintenu dans des conditions de détention extrêmes : privation de lumière naturelle, malnutrition sévère et absence des besoins humains les plus élémentaires.

Cette nouvelle intervient à la veille de son 24ème anniversaire, qu'il passera en captivité. "Nous étions tous en larmes samedi en voyant nos frères libérés après un long enfer", a confié la famille, qui appelle désormais le gouvernement israélien à agir rapidement pour la mise en œuvre de la seconde phase de l'accord de libération.

Un rassemblement public est prévu lundi à 19h00 sur la place des otages pour marquer l'anniversaire d'Alon et maintenir la pression pour sa libération. "Le temps presse", insiste sa famille. "Votre devoir moral est de tout faire pour sauver Alon et tous les otages."