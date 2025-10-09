Les otages vivants libérés en premier, une force internationale créée pour localiser les dépouilles

Les otages vivants devraient être libérés en priorité, sans "cérémonies de libération", selon une source impliquée dans l'accord qui s'est exprimée jeudi auprès de Kan. Cette précision intervient dans un contexte d'incertitude concernant le sort des otages décédés.

Un mécanisme international de recherche

Le Hamas a informé les médiateurs et Israël qu'il ignore la localisation de plusieurs dépouilles d'otages. Un mécanisme quadripartite israélo-égypto-qatari-palestinien sera donc mis en place pour retrouver et rapatrier les corps. Israël souligne que le retour de tous les otages décédés constitue un élément essentiel de l'accord.

Des négociations encore en cours

Les équipes travaillent actuellement sur la liste des prisonniers palestiniens à libérer, une question qui reste en suspens. Le Hamas réclame la libération de détenus qu'Israël n'a pas encore approuvés. Une source israélienne précise que le mécanisme d'échange sera similaire aux précédents accords : les prisonniers condamnés pour meurtre ne seront pas libérés en Judée-Samarie, et la question d'un éventuel pays tiers d'accueil n'est pas encore tranchée.

La délégation israélienne se trouve toujours à Charm el-Cheikh et devrait rentrer dans les prochaines heures, alors que les derniers détails de l'accord sont en train d'être finalisés.