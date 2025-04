Les parents de l'otage Alon Ohel, présentent un nouveau cadre pour relancer les négociations d'accord

Idit et Kobi, les parents d'Alon Ohel retenu en otage dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, ont présenté lundi à des responsables du gouvernement israélien, de l'armée et de l'équipe de négociation, un cadre pour relancer les pourparlers. Ce nouveau plan comprend entre autres l'évacuation et le sauvetage des blessés vers des hôpitaux hors de Gaza pendant 48 à 72 jours, l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza et la conduite de négociations pour un accord global sur les otages. "La question humanitaire peut être transformée en opportunité diplomatique, des vies peuvent être sauvées", ont-ils affirmé.

Les responsables israéliens à qui cette proposition d'accord a été présentée ont promis de l'examiner, à la lumière des nouveaux témoignages publiés ces dernières semaines prouvant que les otages blessés, toujours aux mains du Hamas, sont en danger de mort imminent.

Le cadre proposé par les parents d'Alon Ohel comprend trois phases

Première phase : évacuation des otages blessés pour traitement médical hors de Gaza, dans un hôpital américain situé dans l'un des pays du Golfe, ou alternativement dans un hôpital européen.

Deuxième phase : reprise de l'aide médicale et humanitaire dans la bande de Gaza pendant la durée du traitement médical.

Troisième phase : après l'évacuation des blessés vers un pays neutre pour une période définie jusqu'à 72 jours et la reprise de l'aide humanitaire à Gaza, les blessés retourneront en Israël lorsqu'un accord global sera conclu.

Lors d'une conférence de presse organisée pour présenter ce cadre, Idit Ohel a déclaré : "Alon est blessé, il a perdu la vue d'un œil. Son second œil peut encore être sauvé. Alon souffre d'une grave blessure à la tête et d'éclats dans tout le corps qui mettent sa vie en danger. Nous avons entendu ces descriptions il y a quelques jours à peine d'Eliah Cohen qui était avec lui en captivité. Alon a été enlevé d'un abri après que des dizaines de grenades y ont été lancées et qu'il a été blessé. Par la suite, il a subi des tortures, une violence brutale et des coups de crosse à la tête. Il a reçu un traitement horrible de la part du Hamas. Il a été recousu par un enfant de 19 ans avec du fil et une aiguille".

"Nous ne dormons pas la nuit en sachant qu'Alon n'est pas à la maison. Nous ne dormons pas la nuit en sachant qu'il y a des organisations d'aide envoyées par de nombreux pays occidentaux qui fournissent des soins aux Gazaouis", a-t-elle poursuivi. "Quel pays fournit des soins médicaux à une seule partie tout en sachant qu'il y a des otages blessés en danger de mort qui ne reçoivent pas de soins médicaux ? Quel droit international permet cela ? Gaza viole toutes les règles internationales fondamentales en détenant des blessés sans soins médicaux".

"Les négociations sont complètement bloquées, nous savons qu'il n'y a pas vraiment de progrès. L'aide humanitaire que Gaza et le Hamas demandent n'est pas seulement un bâton, c'est une carotte, c'est une opportunité diplomatique pour Israël de présenter un cadre où les blessés sortiraient pour recevoir des soins vitaux à Gaza", a ajouté le frère d'Alon, Ronen.

"Nous avons parlé avec des responsables du gouvernement, de l'armée et de l'équipe de négociation. Nous leur avons présenté notre cadre qui est basé sur la question humanitaire. Tous ont promis de l'examiner. L'accord peut être mis en mouvement par étapes humanitaires. Nous appelons ce cadre 'Plan de traitement vital pour les otages blessés'", a quant à lui expliqué Kobi Ohel.

Les membres de la famille ont rappelé qu'il existe des précédents où Israël a su agir exactement de cette façon dans des accords. L'accord Jibril : un échange de prisonniers qu'Israël a signé dans les années 80 avec l'organisation "Amal", dans lequel le prisonnier Avraham Amram avait été transféré de Damas à Genève. L'accord Tannenbaum : un échange de prisonniers qu'Israël avait signé avec le Hezbollah, dans lequel les prisonniers israéliens et les prisonniers libanais avaient été transférés en Allemagne pendant trois jours jusqu'à ce que l'échange de prisonniers soit achevé.

La famille Ohel a également souligné que "aucun droit international ne permet de détenir des otages gravement blessés sans soins médicaux. L'aide humanitaire qui est et sera fournie au Hamas provient des pays du monde et des organisations internationales de santé. Il est inconcevable que ces organisations fournissent une aide médicale à Gaza alors que nos otages sont en danger de mort. La question humanitaire peut être transformée en opportunité diplomatique. Des vies peuvent être sauvées."

Dans une interview accordée lundi à la chaîne i24NEWS en hébreu, Kobi Ohel a déclaré : "Nous voulons sauver la vie d'Alon. Nous savons actuellement que les négociations sont bloquées, c'est pourquoi nous avons proposé cette idée. Nous voulons savoir que les blessés reçoivent des soins médicaux et qu'ils seront ensuite ramenés ici."