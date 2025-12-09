Les parents de Ran Gvili, dernier otage encore détenu à Gaza, rencontrent l’ambassadeur américain à l’ONU

Les parents de Ran Gvili, dernier otage de l’attaque du 7 octobre dont le corps est toujours retenu à Gaza, ont rencontré lundi l’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Michael Waltz. La rencontre, annoncée par le service de presse du gouvernement israélien, portait sur les démarches internationales visant à récupérer sa dépouille.

Le coordinateur israélien pour les otages, le général de brigade (rés.) Gal Hirsch, ainsi que l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, ont également participé aux échanges.

Selon le communiqué, Michael Waltz a réaffirmé l’engagement des États-Unis à veiller au retour de tous les otages, vivants ou morts, enlevés lors du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Il a exprimé un sentiment de responsabilité personnelle quant au rapatriement du corps de Ran Gvili, afin qu’il puisse recevoir une sépulture juive digne.

Les parents du jeune homme, Talik et Itzik Gvili, sont devenus des figures très présentes du mouvement réclamant le retour des otages. Lors d’un rassemblement sur la place des Otages à Tel Aviv fin novembre, Itzik avait appelé les médiateurs à comprendre qu’aucune avancée concernant l’après-guerre à Gaza ne pouvait avoir lieu avant le retour de leur fils. Dans un entretien accordé lundi à Reuters, Talik Gvili a rappelé : "Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous devons rester forts, pour Rani, pour nous, pour Israël. Sans Rani, notre pays ne peut pas guérir."

Selon des informations publiées dimanche, le Hamas aurait relancé les recherches visant à localiser la dépouille de Ran Gvili. Un reportage de N12, diffusé plus tôt, indiquait que le Hamas et le Jihad islamique palestinien disposeraient d’éléments sur le lieu où se trouvent son corps, probablement dans la région de Gaza City.

L’accord de cessez-le-feu proposé en octobre par les États-Unis entre Israël et le Hamas prévoyait le retour de tous les otages, y compris les corps, dans un délai de 72 heures. Cette clause n’a pas été respectée, entraînant le report du lancement des efforts de reconstruction dans la bande de Gaza, lesquels devraient débuter seulement lorsque la restitution du dernier otage aura été effectuée.