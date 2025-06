Des passagers de la flottille pour Gaza sont arrivés à l'aéroport Ben Gourion avant leur expulsion

Des passagers de la flottille humanitaire "Madleen" sont arrivés tôt mardi matin à l'aéroport Ben Gourion, avant leur expulsion, a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué. "Les passagers du 'Selfie Yacht' sont arrivés à l'aéroport Ben Gourion pour quitter Israël et retourner dans leur pays d'origine. Certains d'entre eux devraient partir dans les prochaines heures".

Greta Thunberg notamment, devrait s'envoler pour la Suède à bord d'un avion de la compagnie israélienne El Al ce mardi matin. Rima Hassan qui devait quant à elle être expulsée à 16h00 sur un vol à destination de Paris, a refusé d'embarquer. Elle restera donc en détention au centre pénitentiaire de Giv'on, dans le centre du pays, pour une durée de 96 heures, après quoi elle sera expulsée de force.

"Ceux qui refusent de signer les documents d'expulsion et de quitter Israël seront déférés devant une autorité judiciaire, conformément à la loi israélienne, afin d'autoriser leur expulsion", a ajouté le communiqué. Les consuls des pays d'origine des passagers les ont accueillis à l'aéroport.

"Notre consul a pu voir cette nuit les 6 ressortissants français arrêtés par les autorités israéliennes. Leurs proches ont été contactés. L’un d’eux a accepté un départ volontaire et devrait rentrer aujourd’hui. Les cinq autres feront l’objet d’un processus d’expulsion forcée", a fait savoir le ministre français de Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Articles recommandés -

https://x.com/i/web/status/1932321008175694015 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lundi soir, le ministère des Affaires étrangères a publié une photo de Greta Thunberg portant un t-shirt avec le drapeau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), avec des drapeaux israéliens en arrière-plan.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, avait donné instruction à l'armée israélienne de montrer aux passagers de la flottille le film documentant les atrocités commises lors du massacre du 7 octobre. Il a cependant déclaré lundi dans un communiqué que les militants avaient refusé de regarder le film après avoir découvert son contenu. "Les membres antisémites de la flottille ferment les yeux sur la vérité et prouvent une fois de plus qu'ils préfèrent les meurtriers aux victimes, continuant d'ignorer les atrocités commises par le Hamas contre des femmes, des adultes et des enfants juifs et israéliens".

https://x.com/i/web/status/1932231543269003672 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Israël avait décidé que c'était le ministère des Affaires étrangères, et non l'armée, qui communiquerait au monde entier sur l'incident de la flottille, afin de faire passer le message qu'il s'agissait d'une affaire civile et non militaire.

Tôt dimanche matin, le ministère des Affaires étrangères a diffusé une vidéo montrant les militants recevant de la nourriture et de l'eau. « Tous les passagers du « yacht selfie » sont sains et saufs. Ils ont reçu des sandwichs et de l'eau. Le spectacle est terminé », a déclaré le ministère.

Le navire qui participait à la flottille a accosté lundi soir au port d'Ashdod après avoir été intercepté tôt lundi matin par des soldats de l'unité Shayetet 13 alors qu'il tentait d'atteindre la bande de Gaza. La prise de contrôle s'est déroulée sans résistance. À bord du navire se trouvaient 12 militants d'extrême gauche, dont Greta Thunberg, l'acteur de Game of Thrones Liam Cunningham ou encore la députée européenne française Rima Hassan. La flottille avait pour objectif de briser le blocus naval de la bande de Gaza.