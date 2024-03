"Les pertes civiles à Gaza sont trop élevées", signale Lloyd Austin à Yoav Gallant

Les pertes civiles à Gaza sont trop élevées, a estimé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors de sa rencontre avec son homologue israélien Yoav Gallant mardi, soulignant aussi la nécessité de "trouver des alternatives" à une opération à Rafah. Il a par ailleurs appelé à ce qu'une plus grande quantité d'aide humanitaire puisse entrer dans le territoire palestinien.

Cet entretien s'est déroulé dans un climat diplomatique tendu entre les deux pays, après l'abstention américaine au Conseil de sécurité de l'ONU qui a permis l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Dans ce contexte, le ministre israélien de la Défense a tenu à rappeler l'importance prépondérante des liens bilatéraux. "Nous partageons 100 % des valeurs américaines, et nous avons 99 % d'intérêts en commun", a affirmé Yoav Gallant lors d'une conférence de presse, après sa rencontre avec Lloyd Austin et le chef de la CIA, William Burns. "Alors que nous sommes assis au Pentagone, à l’autre bout du monde, le chef du Hamas rencontre de hauts responsables du gouvernement iranien. Il n’existe pas d’expression plus tangible de la guerre du monde libre contre l’axe qui promeut le terrorisme. Les négociations en cours pour le retour des personnes enlevées exigent que nous unissions nos efforts militaires et politiques et que nous intensifions la pression militaire", a-t-il ajouté.

L'armée israélienne a ajouté sa voix ce mercredi pour affirmer que les États-Unis restent l'allié le plus solide d'Israël, notant que la coopération militaire entre les deux pays n'avait jamais été aussi élevée. "Durant toutes mes années de service, je ne me souviens pas d'une coopération aussi importante avec le Commandement central américain que celle qui existe actuellement, mobilisant toutes les capacités militaires et de renseignement américaines", a déclaré le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari.