Les pourparlers menés par les Américains avec le Hamas seront entièrement coordonnés avec Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son équipe ont précisé lors de la réunion du cabinet que des discussions avaient eu lieu avec les Américains concernant les pourparlers que l'envoyé de Trump, Adam Boehler, avait eus avec le Hamas au sujet des otages. Ceci afin que les pourparlers en cours soient pleinement coordonnés avec Israël, a a rapporté lundi Kan. Dimanche, Kan rapportait que Boehler avait mené des négociations directes avec Khalil al-Hayya, haut responsable du Hamas, qui était un partenaire secret dans la planification du massacre du 7 octobre.

Dans une interview accordée dimanche à Kan, l'envoyé de Trump a déclaré qu'il estimait qu'il faudrait plusieurs semaines pour que les otages soient libérés. Boehler a souligné que ses pourparlers directs avec le Hamas visaient à libérer tous les otages, pas seulement ceux qui détiennent également la citoyenneté américaine, et a noté que certains progrès avaient été réalisés dans les pourparlers.

Armend NIMANI / AFP

"Ils ont proposé un cessez-le-feu de cinq à dix ans. Le Hamas déposerait les armes et les États-Unis et d’autres pays veilleraient à ce qu’aucun tunnel ne soit creusé dans la bande de Gaza. Pendant cette période, le Hamas ne lancerait aucune activité militaire et ne participerait pas à des activités politiques. Je pense que c’était une proposition d’ouverture pas mal du tout", a-t-il jugé.

Toutefois, une source palestinienne impliquée dans les négociations a déclaré qu'il n'y avait aucun progrès dans les contacts entre Israël et le Hamas. Selon lui, il n'y a de progrès que dans le cadre de l'initiative américaine, des négociations dans lesquelles Israël n'est pas un partenaire. Il a en outre précisé qu'"aucune nouvelle proposition n'a été mise sur la table des négociations, mais cela n'est pas impossible".

En outre, une délégation israélienne de travail arrivera lundi à Doha. La délégation n'inclura pas le chef de l'équipe de négociation, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, et ceux qui représenteront Israël seront le coordinateur des prisonniers de guerre et des personnes disparues, Gal Hirsch, un représentant du Shin Bet, et d'autres professionnels du sujet.