Les premiers témoignages glaçants des ex-otages sur leur conditions de captivité

Les vingt otages libérés lundi après plus de deux ans de captivité aux mains du Hamas commencent à livrer leurs premiers témoignages. Leurs récits révèlent des conditions de détention inhumaines : isolement, malnutrition sévère, torture psychologique et utilisation comme boucliers humains. Chaque histoire illustre l'ampleur des souffrances endurées dans les tunnels de Gaza.

"Si quelqu'un part en premier, ce sera toi"

Lors de la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à l'hôpital Beilinson samedi, Eitan Mor a fait une révélation troublante : il aurait eu des conversations directes avec Izz ad-Din al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas, durant sa captivité. Le haut responsable terroriste lui aurait lancé sur un ton cynique : "Si quelqu'un part en premier, ce sera toi. Ton père ne manifeste pas, alors nous te ramènerons en premier", laissant entendre que plus les familles manifestaient, plus tardivement leurs proches seraient libérés.

Tentative d'évasion et représailles

Avinan Or, qui a passé deux années seul en captivité, coupé du monde extérieur, a confié à ses proches avoir tenté l'impossible : s'échapper de ses geôliers. Mais sa tentative d'évasion a échoué et les conséquences ont été terribles. "Pendant une longue période, Avinatan a été enchaîné en guise de punition après sa tentative d'évasion, et les terroristes le surveillaient en permanence", ont rapporté ses proches.

Alon Ohel : enchaîné et utilisé comme bouclier humain

Le témoignage de la famille d'Alon Ohel révèle des conditions de détention particulièrement éprouvantes. Pendant la majeure partie de sa captivité, il est resté dans le même tunnel, enchaîné et souffrant d'une terreur psychologique constante.

Il y a environ 40 jours, il a été transféré vers un autre tunnel au centre de la bande de Gaza. "Nous avons voyagé pendant des heures avant d'arriver", a-t-il relaté. Ce transfert a coïncidé avec l'annonce par Tsahal de son entrée dans la ville de Gaza, et les terroristes l'ont utilisé comme bouclier humain.

Après son arrivée à l'hôpital, un détail a marqué sa famille : Alon marchait pieds nus. Lorsque son père lui a proposé de lui apporter des chaussettes, le jeune homme a répondu : "Je veux sentir la nature." "Nous avons réalisé que le garçon que nous connaissons était revenu", a commenté la famille avec soulagement.

Alon est même allé jouer du piano qui lui avait été apporté à l'hôpital. Mais les séquelles physiques sont bien présentes : son œil gauche est endommagé et il y voit des "rayures", nécessitant des examens approfondis. "Ses mains, sa poitrine et sa tête sont couvertes d'éclats d'obus", a précisé sa famille.

Nimrod Cohen : "J'ai entendu dire que tu avais causé beaucoup de problèmes"

Yehuda Cohen, père de Nimrod libéré après deux ans de captivité, s'est montré rassurant sur l'état de son fils : "Son état est excellent, il est en bonne santé physique et mentale. J'ai rencontré le même Nimrod que j'ai connu."

Il a décrit ses conditions de détention : "Jusqu'à fin février, il était avec les frères Horn, Sagi Dekel-Chen et David Cuneo. Après leur libération, ils n'étaient plus que trois. Il n'était pas vraiment exposé aux médias pendant sa captivité. Il y a eu une semaine en août 2024, pendant les Jeux olympiques, où ils ont été autorisés à regarder la télévision."

Nimrod, soldat survivant, a subi des sévices et de longs interrogatoires. Lui et son camarade Matan Angrest savaient ce qui était arrivé à leurs camarades de char et leur état mental était précaire. Cohen avait été exposé aux difficultés de son père dans les médias et le lui a même confié lors de leur rencontre. "J'ai entendu dire que tu avais causé beaucoup de problèmes", lui a-t-il dit.

Malnutrition extrême : des dizaines de kilos perdus

Les vingt otages libérés ont été détenus dans des tunnels derrière des barreaux pendant une période prolongée et ont témoigné de graves pénuries alimentaires. Certains ont raconté que les terroristes préparaient leurs repas devant eux et les traitaient comme des animaux.

Chaque survivant a perdu des dizaines de kilos, certains jusqu'à un tiers de leur poids. Ils ont déclaré manquer d'eau, avoir constamment faim et soif, et devoir partager le peu de nourriture qu'ils recevaient, principalement des légumineuses.

Menaces de mort et isolement

Un survivant a raconté : "Ils ont menacé de me tuer, ils ont dit qu'on ne me retrouverait jamais." Un autre a déclaré que ses ravisseurs avaient pour habitude de placer les otages à l'isolement pendant plusieurs jours. Une personne dont la vie était en danger a été punie et transférée dans un cachot.

Un prisonnier a appris en captivité que sa famille avait été assassinée le 7 octobre. Pour survivre psychologiquement, chacun des otages libérés a appris l'arabe durant sa détention.

Matan Zangaukar : seul depuis la libération d'Edan Alexander

Matan Zangauker était conscient des efforts de sa mère Einav pour obtenir son retour, ce qui a surpris la famille. Il avait été en captivité avec plusieurs autres otages, mais depuis la libération d'Edan Alexander, il était seul, demeurant dans la même zone de la bande de Gaza.

Comme tous les otages, le jeune homme avait perdu beaucoup de poids. Il souffrait de problèmes médicaux, notamment d'une occlusion intestinale et de fortes douleurs abdominales nécessitant une consultation médicale. Au moment de la libération d'Edan Alexander, Matan souffrait d'une grave dépression et de troubles mentaux. Il a emprunté de nombreux tunnels et a rencontré de hauts responsables du Hamas.

Séparations et retrouvailles

Ariel Cuneo, enlevé par l'organisation des Comités de résistance populaire, et Rom Braslavsky, enlevé par le Jihad islamique, étaient détenus seuls dans le sud de la bande de Gaza.

Les frères Gali et Ziv Berman savaient qu'ils avaient tous deux été enlevés et que leur amie Emily Damari avait également été capturée par le Hamas. Cependant, ils ne sont pas restés ensemble et ne se sont pas rencontrés durant leur captivité. Ziv a déclaré avoir été détenu sous la surveillance de hauts responsables du Hamas et avoir reçu davantage de nourriture.

Un accès aux médias drastiquement réduit

Après l'opération Arnon en juin 2024, au cours de laquelle quatre otages ont été libérés, la plupart des otages ont été conduits dans les tunnels et leur accès aux médias a été considérablement réduit, aggravant leur isolement psychologique.