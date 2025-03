Les préparatifs militaires d'Israël face à la fin du cessez-le-feu avec le Hamas

Le cessez-le-feu avec le Hamas a officiellement pris fin, et les autorités israéliennes estiment que les combats pourraient reprendre dans les dix jours si aucun accord n'est trouvé. Face à cette situation, l'armée israélienne intensifie ses préparatifs militaires pour une reprise immédiate des opérations dans la bande de Gaza. Le commandement sud de Tsahal est déjà en état d'alerte maximum et les soldats ont reçu l'ordre de se préparer à reprendre les combats, même avec un préavis très court. Actuellement, deux divisions sont déployées autour de Gaza : la division 252 au nord et la division 143 au sud. Des forces importantes sont également positionnées à Rafah, et plusieurs bataillons supplémentaires ont été redéployés vers le sud il y a quelques jours.

"Ce qui se développera à Gaza déterminera en grande partie comment se déroulera le mois de Ramadan en Cisjordanie et à Jérusalem", a déclaré une source sécuritaire au fait du dossier. "Si nous comprenons que c'est le moment de reprendre les combats et que le Hamas reste sur ses positions, nous n'hésiterons pas à le faire très prochainement."

Ces derniers jours, les troupes ont effectué des exercices de combat, l'armée se préparant à diverses options d'action contre les cibles restantes, tant sur terre que dans les airs et en mer. Dans un premier temps, Tsahal prévoit de reconquérir rapidement certaines zones de Gaza, notamment celles dont elle s'était retirée au début du cessez-le-feu, y compris l'axe Netzarim.

Les autorités envisagent également de déplacer vers le sud la population civile qui était retournée dans le nord de Gaza, bien que cette opération soit complexe et nécessite une préparation adéquate de l'armée. Malgré les efforts des médiateurs, principalement l'Égypte, pour obtenir quelques jours supplémentaires afin de parvenir à un nouvel accord, Israël a déjà pris des mesures de pression en suspendant l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les prochaines étapes pourraient inclure l'arrêt de l'approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que des frappes ciblées contre les installations du Hamas.

Un haut responsable de la sécurité israélienne a souligné : "Il y a une véritable détresse à Gaza, le Hamas ne parvient pas à établir son contrôle car les habitants n'ont nulle part où vivre. Des dizaines de milliers de résidents ont vu les destructions dans le nord et sont retournés vers le sud."