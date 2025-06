Les quatre victimes de l'impact de missile iranien à Beer Sheva se trouvaient dans des abris

Articles recommandés -

Les quatre victimes du missile iranien qui a atterri mardi matin sur un immeuble d'habitations de Beer Sheva se trouvaient dans des abris renforcés (mamad) au moment de l'impact, selon l'enquête préliminaire menée par le Commandement du front intérieur. Le 12ème jour de l'opération "Réveil du Lion" a débuté mardi matin par l'annonce d'un cessez-le-feu, mais peu avant son entrée en vigueur, et même après celle-ci, plusieurs salves de missiles ont été tirées depuis l'Iran vers Israël.

En conséquence, un immeuble de plusieurs étages à Beer Sheva a été touché directement, causant la mort de quatre personnes (deux hommes et deux femmes) et faisant 20 blessés, dont deux dans un état modéré avec perte de conscience, tous les autres étant légèrement blessés.

Comme mentionné, l'enquête préliminaire du Commandement du front intérieur révèle que les quatre victimes se trouvaient dans des abris renforcés, apparemment dans deux appartements adjacents. Il convient de noter que trois immeubles voisins ont été endommagés par l'onde de choc et les civils ont été évacués vers des centres médicaux pour la poursuite des soins.

Le commandant du district sud, le commissaire Haim Bublil, qui se trouvait sur les lieux de l'incident, a expliqué que les recherches se poursuivent bien qu'il n'y ait aucun signalement de personnes disparues. "Nous voulons être sûrs, il y a une crainte d'effondrement, mais les recherches sont menées de manière contrôlée", a-t-il précisé.

Comme mentionné, les pompiers et les combattants du Commandement du front intérieur ont secouru plusieurs civils des décombres dans la ville de Beer Sheva et ses environs. Pour finir, le commandant du district a demandé de ne pas se rendre sur les lieux de l'incident. "Il y a ici des centaines de civils, c'est dangereux et cela perturbe le travail de la police - ne venez pas ici, il est important de maintenir les voies de circulation dégagées", a-t-il déclaré.

Malgré la violation flagrante du cessez-le-feu, le gouvernement a publié une déclaration officielle dans laquelle il précise avoir accepté un cessez-le-feu bilatéral : "Compte tenu de la réalisation des objectifs de l'opération, et en coordination complète avec le président Trump, Israël a accepté la proposition du président pour un cessez-le-feu bilatéral." Il a ajouté qu'"Israël répondra avec force à toute violation du cessez-le-feu."