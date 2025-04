Les raisons du Hezbollah pour maintenir le cessez-le-feu avec Israël

Chaos au sommet du Hezbollah : l'organisation terroriste s'abstient de réagir aux frappes de Tsahal au cœur de Dahieh, à Beyrouth, et continue de nier toute implication dans les tirs de roquettes vers Israël. L'organisation a réitéré à plusieurs reprises sa volonté de maintenir le cessez-le-feu. Ce sont les messages qu'elle transmet au gouvernement libanais, et le Hezbollah a de nombreuses raisons d'éviter un nouveau conflit direct avec Israël.

Les problèmes s'accumulent : l'argent des indemnisations n'est toujours pas arrivé, les efforts de reconstruction sont loin d'avoir commencé, la frontière avec la Syrie se ferme progressivement au milieu d'affrontements avec l'armée d'al-Joulani, et l'armée libanaise se déploie également dans la région de la Bekaa. La base chiite est gravement touchée, avec 75% des sources de revenus dans le sud parties en fumée et près de 35 000 chiites ayant fui la Bekaa.

Le gouvernement libanais adopte une ligne assez offensive et confrontationnelle envers l'organisation et les États-Unis font pression pour son désarmement. Mais au-dessus de tout cela se trouve le leadership fragile de Naim Qassem, le quatrième secrétaire général du Hezbollah. À tout cela s'ajoutent maintenant les luttes de pouvoir internes au Hezbollah, des luttes significatives qui pourraient mener à long terme à une division au sein de l'organisation.

D'un côté, Naim Qassem, dans son rôle officiel, affiche récemment une ligne modérée soutenant la poursuite du cessez-le-feu et évitant les actions contre le gouvernement libanais. De l'autre côté se trouve Wafiq Safa, beau-frère de Nasrallah et ancien chef du bureau de liaison. Contrôlant le port, l'aéroport et de nombreuses institutions civiles au Liban, il constitue maintenant une opposition active et hostile à Qassem.

À plusieurs reprises, Qassem a ordonné à Safa de lui obéir, mais Safa l'ignore complètement et ose même s'entretenir avec les médias libanais, contredisant les messages et propos de Qassem dans ses discours. Safa est également derrière les manifestations violentes de motards à Beyrouth, qui ont protesté contre le refus du gouvernement libanais d'autoriser l'atterrissage d'un avion iranien censé apporter de l'argent au Hezbollah. Qassem était tellement en colère que les hommes de Safa n'ont pas été invités aux funérailles conjointes de Nasrallah et Hachem Safi al-Din.

Safa s'oppose à la ligne menée par Qassem, qui affirme qu'il faut se concentrer sur la reconstruction du Hezbollah et poursuivre le cessez-le-feu, et l'accuse de faire perdre à l'organisation son statut en se soumettant aux diktats du gouvernement libanais. Entre les deux camps, Mohammad Raad, député du Hezbollah récemment nommé adjoint de Qassem, tente maintenant de servir de médiateur. Le succès n'est pas impressionnant, pour l'instant.

Pendant ce temps, alors que les tensions augmentent au sommet, on observe déjà des signes d'influence sur les forces armées du Hezbollah. Selon des sources libanaises qui se sont entretenues avec i24NEWS et d'autres, trois hauts responsables de l'organisation ont pris le commandement et dirigent les forces armées, principalement dans le sud du Liban.

Le plus en vue est Khalil Harb, que certains appellent déjà le "chef d'état-major du Hezbollah". Avec un passé impressionnant dans le trafic de drogue et des liens étendus avec diverses branches iraniennes, y compris dans le cadre de l'unité 3900 dont l'un des hauts responsables a été éliminé mardi.

Harb semble être responsable de l'ensemble des forces armées de l'organisation, des bataillons et des brigades. Face à lui se trouve Haitham Tabatabai, qui commandait auparavant la force Radwan et des forces spéciales, a opéré dans les rangs du Hezbollah en Syrie, et était principalement en contact avec les partenaires du Hezbollah dans la Force Qods iranienne.

Aujourd'hui, selon les sources libanaises, Tabatabai commande une partie des bataillons dans le sud du Liban mais n'obéit pas aux directives du niveau politique qui ne semblent pas descendre en raison des désaccords au sommet, et s'octroie trop d'indépendance même vis-à-vis de Harb.

Au Liban, on estime que Tabatabai pourrait diviser les forces armées du Hezbollah et former une sous-organisation au sein du Hezbollah. Comme lui, Mohammad Haidar, l'un des conseillers proches de Nasrallah, commande une partie des forces armées dans le sud du Liban, sous Harb, et non sous Qassem qui est isolé.

Il y a plusieurs signes de ces désaccords au sommet. Entre autres, plusieurs communiqués de porte-parole diffusés sur la chaîne Al-Manar de l'organisation puis supprimés peu après, des déclarations contradictoires de hauts responsables de l'organisation envers le gouvernement libanais concernant l'interdiction d'atterrissage de l'avion iranien à l'aéroport, et le déni d'implication dans un incident où des militants du Hezbollah ont tendu une embuscade aux soldats d'al-Joulani de Syrie, provoquant une série d'attaques mutuelles pendant plusieurs jours.

Il faut s'attendre à ce que, si cette tendance se développe, le Hezbollah puisse faire face à une division interne. Israël devra faire face au phénomène des "rebelles" plus connu dans la bande de Gaza.