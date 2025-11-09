Les résidents du sud dénoncent l'incertitude sécuritaire et redoutent un retour à la "politique du 6 octobre"

Les résidents du pourtour de la bande de Gaza expriment leurs inquiétudes face aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hamas et craignent que le gouvernement israélien ne revienne à sa "politique d'endiguement du 6 octobre", a rapporté la chaîne N12.

Le Hamas a multiplié les infractions à l'accord de cessez-le-feu : non-restitution des dépouilles d'otages israéliens, tirs contre des soldats de Tsahal à Gaza, et franchissements répétés de la Ligne jaune séparant la bande de Gaza d'Israël.

Sur des forums en ligne, les habitants de la région font part de leurs craintes d'une dégradation de la situation sécuritaire et réclamé un débat à la Knesset sur le sujet.

"Il est possible que nous nous retrouvions dans une situation où Gaza demeure la principale menace", a écrit un responsable local sur le forum. "L'examen de sécurité mené par la Commission des affaires étrangères et de la défense présente des données préoccupantes. Nous exigeons des informations sur les mesures prises pour éviter un nouveau massacre aux habitants de la bande de Gaza."

Interrogé par N12, un porte-parole militaire a répondu que "l'armée israélienne met en œuvre l'accord conformément aux directives politiques. Les forces poursuivent leurs opérations de destruction des infrastructures et d'élimination des terroristes."