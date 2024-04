Les responsables égyptiens estiment que l'opération israélienne à Rafah pourrait commencer "bientôt"

Des hauts fonctionnaires en Égypte expriment leurs inquiétudes grandissantes concernant l'opération militaire d'Israël à Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, qui semble de plus en plus inévitable. Selon les experts militaires égyptiens, Le Caire cherche encore à activer des leviers diplomatiques, tout en se préparant à "protéger les civils" si l'opération se précisait. Rafah est la ville qui a accueilli le plus de réfugiés issus du nord et du centre de Gaza depuis le 27 octobre et des centaines de milliers de civils qui y sont installés.

Dans une interview accordée au journal saoudien A-Sharq al-Awast, Mohammed al-Arabi, chef du Conseil égyptien pour les affaires étrangères et ancien ministre, a indiqué qu'Israël envisage désormais très sérieusement une intervention militaire à Rafah. Mais il a aussi suggéré que cette action pourrait prendre la forme d'opérations ciblées contre le Hamas plutôt que celle d'une incursion à grande échelle.

Al-Arabi a souligné les efforts diplomatiques de l'Égypte, allant des contacts bilatéraux avec Israël à la mobilisation d'un soutien régional et international contre l'action militaire.

AP Photo/Mohammed Dahman

Tarek Redouan, chef du comité des droits de l'homme au parlement égyptien, a averti que toute incursion israélienne à Rafah pourrait enflammer la région. "Si Israël vise à réaliser ses propres objectifs à Rafah, nous avons aussi les nôtres et nous saurons nous mobiliser", a averti Redouan.

(AP Photo/Hatem Ali)

L'administration américaine a, à plusieurs reprises, souligné son opposition à une opération israélienne à Rafah. "Nous partageons l'objectif d'Israël de vaincre le Hamas. Et nous partageons l'objectif d'assurer la sécurité à long terme d'Israël. Cependant, comme nous l'avons dit, une importante opération militaire terrestre à Rafah n'est pas la bonne façon de procéder", a affirmé Antony Blinken.

Benjamin Netanyahou a lui reporté plusieurs fois l'opération, d'abord pour ne pas braquer les Etats-Unis, ensuite, officiellement, à cause de la menace iranienne. Mais selon Israël, la victoire ne pourra être totale à Gaza sans opérer dans ce "dernier bastion" de l'organisation terroriste.