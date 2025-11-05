Les restes d’Itay Chen, dernier otage israélo-américain détenu à Gaza, identifiés

Les autorités israéliennes ont annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, l’identification des restes d’Itay Chen, dernier otage israélo-américain encore retenu à Gaza. Selon le Bureau du Premier ministre, son corps a été identifié à l’Institut national de médecine légale d’Abu Kabir, quelques heures après son transfert en territoire israélien.

Itay Chen, soldat de Tsahal et détenteur de la double nationalité israélienne et américaine, avait été porté disparu depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Sa dépouille aurait été retrouvée à l’est du quartier de Shejaia, dans la bande de Gaza, à la suite d’opérations de recherche et d’excavation menées par les terroristes du Hamas.

Le Forum des familles des otages a salué le retour de son corps tout en exprimant une profonde tristesse. "Aux côtés du chagrin et de la certitude que leurs cœurs ne seront jamais entiers, ce retour apporte une maigre consolation à une famille qui a vécu plus de deux ans dans l’incertitude et la douleur. Nous ne nous reposerons pas tant que le dernier otage ne sera pas ramené chez lui", a déclaré l’organisation.

Le retour des restes d’Itay Chen intervient deux jours après la restitution des corps de trois soldats israéliens tués à Gaza : le colonel Asaf Hamami, le capitaine Omer Neutra et le sergent Oz Daniel.

Avec cette restitution, il reste désormais sept otages israéliens dont les corps n’ont pas encore été rapatriés : Meny Godard, Hadar Goldin, Ran Gvili, Joshua Luito Mollel, Dror Or, Lior Rudaeff et Sudthisak Rinthalak. Hadar Goldin demeure le dernier soldat israélien enlevé et tué alors qu’il était en service actif, lors de la guerre de Gaza en 2014.

Cette nouvelle découverte intervient alors que le Hamas aurait demandé des garanties d’immunité pour ses combattants retranchés dans les tunnels de Rafah, en échange de leur transfert vers des zones situées à l’intérieur de la "ligne jaune". Une demande qui témoigne des négociations complexes entourant la recherche des derniers otages encore retenus dans l’enclave palestinienne.