Les roquettes du Hezbollah déclenchent de vastes incendies dans le nord d'Israël

Environ 35 roquettes ont été tirées sur Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, dans une série de tirs depuis le Liban vendredi soir, provoquant d'importants incendies. La ville a signalé des dommages aux biens et aux infrastructures, et des dizaines de maisons et de véhicules touchés.

"Les pompiers travaillent sans relâche pour contenir les flammes le long de la ligne résidentielle, tandis que les alarmes incendie retentissent en continu dans la zone. La combinaison des conditions météorologiques et des lourds barrages a conduit à de multiples foyers d'incendie - un scénario pour lequel nous étions préparés et auquel nous avons répondu par des efforts renforcés", a déclaré le commandant adjoint du district nord des services d'incendie et de sauvetage, le commissaire adjoint des pompiers Yair Elkayam.

Flash 90

L'armée israélienne a, elle, affirmé avoir mené en représailles une série de frappes sur des cibles terroristes dans les zones d'Odaisseh, Khiam, Rab El Thalathine, Deir Siriane, Ayta ash Shab et Mhaibib dans le sud du Liban. Dans le cadre de ces frappes, "des avions de combat israéliens ont démantelé cinq structures militaires du Hezbollah, ainsi qu'un poste de lancement militaire supplémentaire du Hezbollah, d'où ont été tirés les lancements qui ont franchi la frontière dans le nord d'Israël", a déclaré l'armée.