"Les sionistes devraient s'inquiéter", menace un cadre du Hezbollah aux funérailles d'Ali Tabatabai

Des milliers de partisans du Hezbollah ont défilé lundi dans la banlieue sud de Beyrouth pour les funérailles de Haytham Ali Tabatabai, chef d'état-major du mouvement terroriste chiite éliminé la veille dans une frappe ciblée de l’armée israélienne. Le cortège, dense et très encadré, a accompagné le cercueil recouvert du drapeau jaune du groupe, dans un quartier acquis au Hezbollah où sont traditionnellement enterrés ses membres.

La foule a scandé des slogans hostiles à Israël et aux États-Unis, tandis que des portraits de dirigeants du Hezbollah et du guide suprême iranien Ali Khamenei étaient brandis. Les principaux responsables politiques du mouvement étaient présents, même si la participation de cadres militaires n’a pas été confirmée. Selon les médias locaux, des drones israéliens ont survolé la zone pendant la cérémonie.

Cheikh Ali Daamoush, chef du conseil exécutif du Hezbollah, a averti Israël que la mort de Tabatabai représentait un "crime grave" susceptible d’entraîner une riposte : "Les sionistes devraient être inquiets", a-t-il martelé. Il a également affirmé que le Hezbollah ne tiendrait pas compte des propositions diplomatiques tant qu’Israël ne respecterait pas le cessez-le-feu signé un an plus tôt, accord que les deux parties s’accusent mutuellement de violer.

Dans la foule, la détermination était palpable. "Nous ne déposerons jamais les armes", a assuré une sympathisante interrogée par l’Associated Press.

Tabatabai était considéré comme le numéro deux du Hezbollah, juste après le secrétaire général Naim Qassem. Il s’agit du commandant le plus haut gradé éliminé par Israël depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, mis à mal par les échanges quotidiens de tirs le long de la frontière.