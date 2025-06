Les stocks de missiles “Arrow” d’Israël s'épuisent face à l'offensive iranienne (Washington)

Articles recommandés -

Israël fait face à une pénurie d'intercepteurs Arrow utilisés pour contrer les missiles balistiques iraniens, selon un responsable américain cité par le Wall Street Journal. Cette situation soulève des inquiétudes sur la capacité du pays à maintenir sa défense antimissile si le conflit se prolonge. Washington est au courant de ces problèmes de capacité depuis plusieurs mois, précise la source officielle. Les États-Unis renforcent la défense israélienne en déployant des systèmes terrestres, maritimes et aériens. Depuis l'escalade du conflit en juin, le Pentagone a envoyé davantage d'équipements de défense antimissile dans la région, mais les États-Unis s'inquiètent désormais de leur propre consommation d'intercepteurs.

"Ni les États-Unis ni les Israéliens ne peuvent continuer à rester assis à intercepter des missiles toute la journée", déclare Tom Karako, directeur du Missile Defense Project au Center for Strategic and International Studies. "Les Israéliens et leurs alliés doivent agir avec une hâte délibérée pour faire ce qui doit être fait, car nous ne pouvons pas nous permettre de rester assis à jouer au chat et à la souris."

Israel Aerospace Industries, le fabricant des intercepteurs Arrow, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré dans un communiqué : "Tsahal est préparé et prêt à gérer tout scénario. Malheureusement, nous ne pouvons pas commenter les questions liées aux munitions."

Cette pénurie intervient alors que l'Iran a intensifié ses attaques balistiques contre le territoire israélien, mettant à rude épreuve le système de défense multicouche de l'État hébreu.