Les terroristes aux mains tachées de sang qui seront libérés dans le cadre de l'accord

Dans le cadre de l'accord négocié sous l'égide du président américain Donald Trump pour la libération des otages israéliens, Israël s'apprête à libérer 2 000 prisonniers palestiniens, dont plusieurs sont responsables d'attentats sanglants. Le ministère de la Défense a annoncé vendredi que, conformément aux directives politiques et suite à l'approbation gouvernementale, les familles des victimes seront informées dans les prochaines heures de la libération imminente des auteurs des attentats qui ont coûté la vie à leurs proches.

Parmi les détenus figurant sur la liste se trouvent plusieurs figures de premier plan condamnées pour des actes terroristes majeurs. Maher Abou Srour, qui a assassiné l'agent du Shin Bet Haïm Nahmani en janvier 1993, sera libéré. Tout comme Jihad Karim Aziz-Rom, condamné à la perpétuité pour le meurtre de l'adolescent Youri Gouchtsine à Ramallah en juillet 2001 et pour sa participation au lynchage de deux réservistes de Tsahal, Vadim Norjitz et Yossef Avraham, en octobre 2000.

Mohammed Amran, impliqué dans l'attentat de l'axe des fidèles à Hébron qui a fait 12 morts juifs et auteur d'autres attentats, sera également libéré sans être expulsé. Mohamed Haroub, condamné en 2024 à 19 ans de prison après avoir grièvement blessé un Arabe qu'il avait pris pour un Juif la veille de Yom Kippour, rentrera chez lui en Judée-Samarie. Ali Hamed, responsable d'une attaque à la voiture-bélier à Tel Aviv en 2022, sera libéré après trois ans de détention.

Parmi les autres noms figure Houssam Matar, un Arabe de Jérusalem-Est arrêté en 2007 pour l'enlèvement et le meurtre d'un collaborateur, et qui avait également projeté d'assassiner un ministre. Mohammed Abou Tabikh, responsable de l'attentat meurtrier au carrefour de Megiddo qui a fait 17 morts et des dizaines de blessés, sera aussi libéré, de même qu'Ashraf Hajajra, condamné pour avoir transporté l'auteur de l'attentat du quartier de Beit Israël à Jérusalem, qui avait fait 11 morts et des dizaines de blessés.

Des condamnés à perpétuité parmi les libérés

La liste comprend également Baher Badr, responsable d'un attentat-suicide à Tzrifin en 2004 et d'un attentat à la bombe à Tel Aviv, condamné à 11 peines de perpétuité. Ibrahim Alqam, assassin de la famille Tsour en 1996, et Ahmed Saada, responsable du meurtre de 11 Israéliens dans l'attentat de la ligne de bus 20 à Jérusalem en 2002, figurent également sur la liste.

Sont aussi concernés Iham Kamamji, arrêté en 2006 et purgeant deux peines de perpétuité pour son implication dans l'enlèvement et le meurtre d'Eliahou Ashri à Ramallah, ainsi que Riyad Al-Amour, membre haut placé du Tanzim condamné pour la mort de neuf citoyens israéliens, dont le colonel Yehuda Edri, et le meurtre de trois Palestiniens soupçonnés de collaboration.

D'autres détenus notables incluent Nabil Abou Hadid, condamné pour le meurtre de sa sœur accusée de collaboration avec le Shin Bet, et Iyad Abou Al-Roub, chef de la branche militaire du Jihad islamique dans la région de Jénine, en Judée-Samarie. Parmi les prisonniers libérés figurent également un terroriste déjà relâché lors de l'échange Shalit et recapturé lors d'une opération à l'hôpital Shifa de Gaza, l'un des dirigeants du Front populaire qui a continué ses activités terroristes en prison, et l'un des évadés de la prison de Gilboa.

Les modalités de l'accord

Le cabinet politique et sécuritaire s'était réuni jeudi pour un débat spécial sur l'approbation de l'accord de libération des otages et du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tel que signé en Égypte. Durant la nuit, les ministres ont approuvé l'accord, malgré l'opposition des ministres du Sionisme religieux.

Dans le cadre de cet accord, 250 condamnés à perpétuité seront libérés sur les 270 détenus par l'administration pénitentiaire, aux côtés de 1 700 habitants de Gaza non impliqués dans les événements du 7 octobre. Les condamnés à perpétuité seront expulsés "vers Gaza ou à l'étranger", tandis que les Gazaouis seront renvoyés dans la bande de Gaza. Par ailleurs, 360 dépouilles de terroristes seront également restituées.