Les tirs iraniens en baisse mais Israël redoute une intensification des attaques du Hezbollah

L’armée israélienne a annoncé que l’ensemble des missiles balistiques tirés par l’Iran au cours de la nuit de mercredi à jeudi ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne. Selon Tsahal, Téhéran a lancé à trois reprises des salves de missiles vers le centre d’Israël, mais tous les projectiles ont été neutralisés avant d’atteindre leurs cibles.

Depuis le début de la guerre, treize sites d’impact de missiles iraniens ont été recensés dans des zones résidentielles du pays. Certaines frappes ont impliqué des ogives de forte puissance, notamment à Beit Shemesh, Tel Aviv et Beer Sheva. Dans d’autres cas, les dégâts et les blessés ont été provoqués par des fragments ou des sous-munitions provenant d’ogives à fragmentation.

L’armée observe toutefois une baisse notable du rythme des tirs iraniens au fil du conflit. Les responsables militaires estiment néanmoins que cette cadence pourrait bientôt se stabiliser, ce qui signifie que les attaques de missiles ne devraient pas cesser totalement dans l’immédiat.

Parallèlement, Tsahal estime que les attaques du groupe terroriste Hezbollah depuis le Liban pourraient s’intensifier dans les prochains jours. Jusqu’à présent, le groupe terroriste soutenu par l’Iran a lancé des dizaines de roquettes et de drones vers Israël, principalement vers le nord du pays, mais aussi quelques projectiles en direction du centre. Deux impacts de roquettes du Hezbollah ont été signalés dans le nord.

Dans ce contexte, les autorités israéliennes ont décidé d’assouplir partiellement les consignes de sécurité. À partir de midi, les rassemblements seront autorisés jusqu’à 50 personnes, à condition qu’un abri soit accessible dans les délais requis en cas d’alerte. Les lieux de travail pourront également fonctionner sous les mêmes conditions.

Le Commandement du Front intérieur doit procéder à une nouvelle évaluation de la situation au cours du week-end. Les autorités pourraient alors décider de permettre la réouverture des établissements scolaires dès la semaine prochaine si la situation sécuritaire le permet.