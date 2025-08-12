Les universités israéliennes se joignent à la grève nationale prévue dimanche : "Le silence tue"

Articles recommandés -

Plusieurs établissements d'enseignement supérieur israéliens ont annoncé mardi leur participation à la grève générale organisée dimanche prochain par les familles d'otages et les familles endeuillées du "Conseil d'octobre". Les initiateurs déclarent que "l'académie israélienne a également compris que le silence tue".

Le Technion, l'Université de Tel Aviv, l'Université hébraïque de Jérusalem, l'Université Ben Gourion et l'Université ouverte ont officiellement annoncé le soutien de leurs dirigeants au mouvement. Ces institutions autoriseront leur personnel et leurs étudiants à participer aux événements de protestation.

Cette grève, programmée pour dimanche 17 août à partir de 7h du matin, vise à obtenir "le sauvetage des otages et des soldats" et s'oppose à la décision du cabinet israélien de lancer une vaste opération de conquête de la bande de Gaza.

Lors d'une conférence de presse au complexe Sarona de Tel-Aviv, les familles ont officiellement lancé cet appel sous le slogan "Le silence tue - nous paralysons l'État pour sauver les otages et les soldats". En quelques heures, des centaines d'entreprises ont annoncé leur participation, accompagnées de milliers de citoyens, mobilisant 500 000 shekels en trois heures.

Les témoignages des familles ont été particulièrement émouvants. Lishi Miran-Levi, épouse d'Omri enlevé à Gaza, a appelé à "arrêter la folie et empêcher le prochain désastre". Elle a adressé "un grand câlin aux soldats de Tsahal et à leurs familles" pour éviter que "d'autres soldats ne soient tués".

Eyal Eshel, père de Roni tombée au combat au poste de Nahal Oz, a déclaré : "Le 7 octobre, ma Roni et ses camarades ont résisté jusqu'à la dernière balle. Elle ne reviendra plus, mais Omri peut encore revenir. Nous, familles endeuillées du Conseil d'octobre, n'accepterons pas que d'autres familles rejoignent le cercle du deuil."

Vicki Cohen, mère du soldat otage Nimrod, a dénoncé l'abandon des otages : "Le gouvernement israélien renonce clairement à mon Nimrod et à tous les otages. Ce n'est pas notre combat personnel, c'est celui de tous les citoyens israéliens."

La communauté du kibboutz Nahal Oz a exprimé ses inquiétudes concernant "l'élargissement des combats avant le retour des otages", soulignant qu'il s'agit d'une question de "sauvegarde de vies humaines".