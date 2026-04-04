Un soldat israélien a été tué et un autre grièvement blessé par un tir ami survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans le sud du Liban, a annoncé l’armée. La victime est le sergent-chef Guy Ludar, 21 ans, membre de l’unité d’élite Maglan de la brigade commando, originaire de Yuvalim.

Selon les premiers éléments de l’enquête militaire, l’incident s’est produit vers 3 heures du matin lors d’une opération d’arrestation dans le village de Shebaa. Les forces israéliennes intervenaient pour interpeller un suspect accusé de collaborer avec le Hezbollah.

Au cours de l’opération, un soldat a cru identifier des individus tentant de fuir et a ouvert le feu. Les tirs ont atteint Guy Ludar, qui a été mortellement touché, ainsi qu’un autre militaire, grièvement blessé.

Malgré cet incident, la mission a été menée à son terme. Le suspect visé a été arrêté et transféré en Israël pour interrogatoire, selon l’armée.

Tsahal a indiqué qu’une enquête approfondie était en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce tir fratricide. Ce type d’incident, bien que rare, souligne la complexité des opérations menées dans des environnements hostiles et sous forte pression opérationnelle.

La mort de Guy Ludar intervient dans un contexte de tensions persistantes au sud du Liban, où les forces israéliennes mènent régulièrement des opérations ciblées contre des réseaux liés au Hezbollah.