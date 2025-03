Liban : l'armée arrête des suspects après des tirs de roquettes vers Israël

L'armée libanaise a procédé à l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir tiré des roquettes vers Israël, a annoncé samedi le commandant des forces armées libanaises, le général Rodolphe Heikal, lors d'une inspection des positions militaires dans la région frontalière. "Nous menons les investigations nécessaires pour identifier les responsables de ces tirs depuis le territoire libanais vers les territoires palestiniens occupés. Plusieurs suspects ont été appréhendés dans l'attente des résultats de l'enquête", a précisé le général dans un communiqué officiel.

Cette annonce intervient au lendemain d'une série de raids israéliens sur le sud du Liban et la banlieue sud de Beyrouth, en représailles à deux roquettes tirées vers l'État hébreu. Ces frappes ont causé six morts et 21 blessés selon les autorités libanaises. L'armée libanaise avait rapidement localisé l'origine des tirs dans la zone de "Qaqa'iyat al-Jisr - Nabatieh, au nord du fleuve Litani".

Le chef militaire a fermement condamné ces actes, avertissant que "le lancement de roquettes depuis le territoire libanais sert l'ennemi" et compromet les efforts de paix. Malgré l'accord de cessez-le-feu conclu le 27 novembre 2024 sous l'égide des États-Unis et de la France, Israël maintient une présence à cinq points stratégiques le long de la frontière, bien que la date limite pour son retrait total ait expiré mi-février.

"Le seul obstacle à l'achèvement définitif du déploiement de notre armée et à la consolidation du cessez-le-feu reste la présence israélienne dans les positions occupées sur notre territoire", a déploré le général Heikal.