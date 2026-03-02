Mohammad Raad, président du bloc parlementaire du Hezbollah au Parlement libanais, aurait été tué lors des frappes menées par l’armée israélienne contre des cibles de l’organisation terroriste au Liban, a rapporté lundi matin la chaîne saoudienne Al-Hadath.

Ces frappes de précision ont été lancées en représailles après des tirs de missiles et de drones revendiqués par l’organisation terroriste en direction du nord d’Israël au cours de la nuit. L’armée israélienne a indiqué avoir visé plusieurs terroristes de haut rang à Beyrouth ainsi qu’un "terroriste central" dans le sud du Liban, sans confirmer officiellement l’identité des cibles.

Le chef du Commandement nord, le général Rafi Milo, a affirmé que le Hezbollah avait "choisi le régime iranien plutôt que l’État libanais et initié une attaque contre nos civils", ajoutant que l’armée était prête à cette escalade et que l’organisation "paiera un lourd tribut". Il a souligné que les forces israéliennes sont déployées le long de la frontière nord et que, pour l’heure, aucune évacuation des habitants israéliens de la région n’est prévue.

Selon le général Milo, une première vague de frappes d’envergure a été déclenchée peu après les tirs de roquettes, conformément aux plans établis, visant des cadres supérieurs, des centres de commandement et des infrastructures terroristes à Beyrouth et dans le sud du Liban. Il a également précisé que des mesures étaient prises pour appeler les civils du sud du Liban à évacuer certaines zones avant de nouvelles frappes.