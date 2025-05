Liban : le Hamas remet aux autorités un suspect dans l'affaire des tirs de roquettes vers Israël

Le représentant du Hamas au Liban, Ahmad Abdel Hadi, a annoncé dimanche que son organisation est prête à remettre aux autorités libanaises quatre individus recherchés, soupçonnés d'avoir tiré des roquettes vers Israël. Selon lui, ces tirs constituaient "une action individuelle et non une décision centrale prise par le Hamas", précisant que l'organisation n'a eu connaissance de ces tirs qu'après l'arrestation des suspects. "Nous sommes engagés à respecter les lois du Liban et à éviter toute action qui porterait préjudice à l'État libanais et à sa stabilité", a souligné Abdel Hadi. Cette déclaration intervient après que le chef des services de sécurité générale libanais, Hassan Chakir, a convoqué le représentant du Hamas pour le mettre en garde contre des actions susceptibles de porter atteinte à la souveraineté du Liban.

L'armée libanaise a déjà confirmé qu'un premier suspect a été remis aux services de renseignement. Il s'agit d'un militant du camp de réfugiés palestinien d'Aïn el-Heloué (près de Sidon), soupçonné d'avoir lancé des roquettes vers Israël les 22 et 28 mars derniers. Les autorités libanaises poursuivent actuellement son interrogatoire.

Selon le quotidien pro-saoudien Asharq Al-Awsat, les quatre suspects recherchés sont des Palestiniens qui se cachaient dans les camps de réfugiés d'Aïn el-Heloué et de Miyeh-Miyeh, près de Sidon. Parallèlement, trois autres personnes sont en cours d'interrogatoire : deux Palestiniens et un Libanais dont la mère est palestinienne. Ces développements font suite aux avertissements émis par le Conseil supérieur de défense et le gouvernement libanais, qui ont décidé de prendre des mesures significatives contre les activités terroristes dans le pays, en particulier celles émanant des organisations palestiniennes.